Politie legt coronafeestje bij bikers stil: twee mensen opgepakt VHS

20 mei 2020

17u24 4 Ieper Een coronafeestje in Boezinge met een twintigtal deelnemers uit het motormilieu is woensdagnamiddag stilgelegd door de politie. Twee bikers werden opgepakt: één wegens weerspannigheid, de andere omdat hij probeerde te spuwen naar een politieman.

Na een klacht van iemand uit de buurt trok de politie woensdagnamiddag naar een woning langs de Diksmuidseweg in Ieper. De inspecteurs stelden vast dat een gezelschap van een twintigtal mensen, allemaal uit het motormilieu, een feestje aan het bouwen was. In tijden van corona is dat echter nog altijd niet toegelaten en dus was het snel uit met de pret. Enkele bikers konden de komst van de politie echter maar matig appreciëren. Dat leidde tot een lichte schermutseling. Eén iemand werd opgepakt wegens weerspannigheid. Een andere moest ook mee voor ondervraging omdat hij probeerde te spuwen naar een wetsdienaar. Tegen de twee zal een gerechtelijk proces-verbaal worden opgesteld. De overige aanwezigen moeten 250 euro betalen omdat ze een inbreuk begingen op het samenscholingsverbod.