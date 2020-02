Politie-inspecteur vraagt 91.000 euro schadevergoeding voor zware verwondingen bij tussenkomst Christophe Maertens

05 februari 2020

08u05 2 Ieper “Ik heb heel veel spijt, het was niet mijn bedoeling om je zo zwaar te verwonden.” B.V.D.H. uit Wevelgem, die zich op de rechtbank van Ieper moet verantwoorden voor een vechtpartij, excuseerde zich tegen een politie-inspecteur die bij de schermutseling hevig in de klappen deelde. Het slachtoffer was lange tijd buiten dienst.

Op 21 augustus 2015 kwam het tot een vechtpartij in café De Gilde in Vlamertinge. Daarbij kregen twee politiemensen van de zone Arro Ieper, die ter plaatse waren gekomen, de volle lading, niet alleen verbaal, maar ook fysiek. Een van hen liep zware verwondingen op aan zijn been. Er wachtten hem verschillende operaties. De inspecteur stelde zich burgerlijke partij en vraagt een schadevergoeding van 91.000 euro voor alle kosten. Het openbaar ministerie vorderde een celstraf van 6 maanden en een geldboete tegen de beklaagde, die geen blanco strafblad heeft.

“Mijn cliënt had veel gedronken en herinnert zich niet veel meer van de feiten”, aldus zijn advocaat. De man werkt sinds 2017 als ober in Oostende en zit al vier jaar in collectieve schuldbemiddeling. Hij excuseerde zich bij de politieman. Vonnis op 2 maart.