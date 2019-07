Politie houdt - op aanvraag - vakantietoezicht aan je woning Christophe Maertens

05 juli 2019

15u30 0 Ieper De politie van de zone Arro Ieper houdt ook deze vakantie toezicht op woningen van mensen die op vakantie zijn. Inwoners kunnen dat op verschillende manieren aanvragen.

Mensen die op vakantie vertrekken, doen daarvan best geen meldingen op sociale media, waarschuwt de politie. “Vakantiefoto’s delen met je vrienden doe je wanneer je weer thuis bent. Wie wil dat de politie een oogje in het zeil houdt terwijl je op vakantie bent, kan gebruik maken van gratis vakantietoezicht. Je woning wordt dan opgenomen in het patrouilletoezicht.”

Bewoners kunnen hun aanvraag online doe via het e-loket van de politie op www.politie.be/nl/e-loket. Je kunt ook een aanvraagformulier invullen en dat aan de politie bezorgen. Het formulier kun je downloaden op www.arroieper.be. “Het vakantietoezicht moet minstens zeven dagen op voorhand aangevraagd worden.”