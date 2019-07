Politie betrapt snelheidsduivels tijdens Rally van Ieper Alexander Haezebrouck

02 juli 2019

15u20 0 Ieper De politie heeft afgelopen weekend in de buurt van de rally in Ieper snelheidscontroles uitgevoerd. In totaal controleerde de politie 20.000 auto’s, waarvan er 1.874 te snel reden.

Omdat tijdens de Rally van Ieper automobilisten ook nogal eens durven optrekken naast het parcours, voert de politie elk jaar extra controles uit in de buurt van de rally. De meeste snelheidsovertredingen werden begaan op de Noorderring, waar negentig kilometer per uur de toegelaten snelheid is. Eén bestuurder scheurde tegen 160 kilometer per uur voorbij de flitser. Een andere bestuurder werd tegen 130 kilometer per uur geflitst in een zone 70 en nog een andere bestuurder reed 105 per uur in de bebouwde kom.

Naast de snelheidsovertredingen hadden ook 28 bestuurders te veel gedronken. Verder betrapte de politie nog honderd bestuurders die met verschillende zaken niet in orde waren, zoals geen gordel dragen, geen verzekering, gsm’en achter het stuur en foutparkeren.

Nog opvallend: door de warme temperaturen betrapte de politie veel motorrijders die niet in orde waren met hun beschermkledij. “Bestuurders en passagiers van motorfietsen moeten handschoenen, een jas met lange mouwen, een lange broek of overall en laarzen dragen die de enkels beschermen”, zegt de politie.