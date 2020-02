Plogging in Hollebeke levert 4 volle vuilniszakken op Christophe Maertens

08u28 8 Ieper In Hollebeke werd eerder deze maand een plogging - afval verzamelen tijdens het lopen - georganiseerd. Dat heeft vier volle vuilniszakken opgeleverd.

“Tijdens een ronde van vijf kilometer hebben we vier volle vuilniszakken verzameld”, zegt Bernard Van Isacker, die samen met bestuursleden van N-VA het initiatief op poten zette. “De Kasteelhoekstraat moet de vuilste straat zijn die we gedaan hebben. Die alleen al was goed voor anderhalve zak aan blikjes. Iemand vindt het blijkbaar normaal plastic zakken met lege blikjes te dumpen in de berm. Maar alles tot aan de brug is nu weer proper.”

N-VA zal elke maand een plogging organiseren en daarbij telkens een andere deelgemeente uitkiezen. Wil je op de hoogte blijven of ook meedoen, mail dan naar brecht.lottegier@n-va.be met als onderwerp: ‘Ik Plog Mee!’. Bedoeling is elke keer een parcours van vijf kilometer te lopen.