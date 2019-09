Plechtigheid aan Poolse gedenkplaat voor bevrijding Ieper in WO II Christophe Maertens

06 september 2019

16u51 0 Ieper Op de Grote Markt van Ieper was er vrijdag aan het Poolse gedenkplaat een korte plechtigheid om de 75ste verjaardag van de bevrijding van Ieper te vieren. Daarop was er speciale Last Post.

De stad Ieper werd op 6 september door soldaten van het 10de regiment Jagers te paard, een tankregiment uit de 1e Pantserdivisie (Polen) van generaal Maczek bevrijd. Om dat te herdenken was er vrijdag een korte plechtigheid aan de Lakenhalle en daarna de Last Post onder de Menenpoort.

De Stad Ieper herdenkt de bevrijding al vele jaren samen met haar Franse zusterstad Saint-Omer. Beide steden werden immers maar met één dag verschil bevrijd door de Polen. Het ene jaar is de herdenking in Ieper en het andere jaar in Saint-Omer. “Maar omdat het dit jaar een jubileumjaar is, wil de Stad Ieper deze belangrijke verjaardag niet zomaar laten voorbijgaan en wordt er op vrijdag een programma opgezet in Ieper”, zegt schepen Diego Desmadryl.