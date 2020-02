Plantacties geboortebomen 2020 in Ieper, Dikkebus, Vlamertinge, Zillebeke en Boezinge Christophe Maertens

12 februari 2020

09u40 0 Ieper Voor het 21ste opeenvolgende jaar organiseert de stad Ieper haar aanplantactie van geboortebomen in samenwerking met lokale afdelingen van de Gezinsbond. Op zaterdag 29 februari worden er op maar liefst 5 locaties bomen gezet. “We nodigen alle families uit die in 2019 een baby mochten verwelkomen om voor hun kindje een boom te planten.”

Ieper

In Ieper komt een nieuw geboortebosje langs de Hommelhofstraat. “Er worden 1.050 stuks plantgoed van 8 soorten streekeigen bomen en struiken aangeplant”, zegt schepen van Landschap Valentijn Despeghel. “Deze aanplanting sluit aan op de boomgaard en houtkant langs de overzijde, aangeplant in 2004 tijdens de toenmalige geboortebomenactie.”

Vlamertinge en Elverdinge

De gezinnen uit Vlamertinge en Elverdinge worden uitgenodigd om een zomereik aan te planten langs de nieuwe wandeldreef die in de toekomst Vlamertinge zal verbinden met de Galgebossen in Elverdinge. Tussen de bomen worden ook heggen geplant.

Dikkebus

“In Dikkebus gaan we een geboortebos planten langs de Kemmelbeek, vanaf de brug over de Hallebaststraat-Vierstraat richting Dikkebusvijver”, zegt de schepen. “Er worden in totaal 32 hoogstammige zwarte populieren aangeplant. Deze inheemse soort zal de afgestorven canadapopulieren vervangen die in november gerooid werden. Aan de overzijde van de beek wordt een langwerpig bosje aangeplant met ongeveer 1.600 stuks plantgoed.”

Zillebeke

In Zillebeke worden eveneens zwarte populieren aangeplant langs een nieuwe dreef in de uitbreidingszone van het Palingbeekdomein, nabij de Bernikkewallestraat.

“In Boezinge tenslotte werken we verder aan de aanplanting van lindebomen in de brede wegbermen langs de Westkaai, voorbij het sas richting Ieper, aansluitend op aanplanting van 2019”, weet de schepen. “Alle gezinnen met baby’s uit de deelgemeenten worden uitgenodigd door het stadsbestuur. De stad hoopt op een ruime interesse om deze waardevolle plantprojecten samen te kunnen realiseren.”