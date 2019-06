Plafondtegels overdekt zwembad Ieper komen naar beneden: “Zijn onze zwemmers in gevaar?” Christophe Maertens

04 juni 2019

14u49 8 Ieper Het stadsbestuur van Ieper laat volgende week plafondtegels in het overdekte zwembad weghalen. Het neemt die stap, nadat er enkele tegels naar beneden zijn gekomen. Het zwembad blijft voorlopig wel open, omdat de ‘gevaarlijkste’ tegels intussen al verwijderd zijn. Het schepencollege onderzoekt wat er nu met het zwembad moet gebeuren.

Een deel van de plafondtegels boven het 25-meterbad in Ieper wordt volgende week dinsdag weggenomen. Hiervoor zal het zwembad van 7 tot 16.30 uur gesloten zijn voor het publiek. “Dit moet ons in staat stellen om op een veilige en hygiënisch verantwoorde manier de beschadigde plafondtegels en het ophangkader weg te nemen en af te voeren”, zegt schepen Philip Bolle (sp.a). “De scholen worden door de sportdienst op de hoogte gebracht. De kleuter- en lagere scholen die alleen het instructiebad of het doelgroepenbad hebben gereserveerd, kunnen wel verder gebruik maken van deze kleinere baden.” Het zwembad gaat dinsdag om 16.30 uur opnieuw open voor individuele zwemmers en clubs.

Ik kreeg onlangs een rondleiding in het overdekte zwembad. Het was toch eventjes schrikken. Is de veiligheid van de zwemmers in gevaar? Jo Baert

Op de gemeenteraad van Ieper had CD&V-raadslid Jo Baert, de moeder van Belgian Cats-speelsters Kim en Hanne Mestdagh, het probleem van de plafondtegels aangekaart. “Ik kreeg onlangs een rondleiding in het overdekte zwembad. Het was toch eventjes schrikken hoe erg het gesteld is met het zwembad. Nu begrijp ik dat de aanpak van het bad een prioriteit was voor onze partij, meer dan de plannen voor een openluchtzwembad. Het plafond bestaat voor het ogenblik uit door vocht oververzadigde tegels, waarvan er heel wat doorbuigen.” Er werden al tegels verwijderd, maar er donderden er ook al een paar naar beneden. “Is de veiligheid van de zwemmers in gevaar?”, vraagt Baert zich af.

Renovatie of nieuwbouw?

Schepen Philip Bolle (sp.a) bevestigt dat er vorige week maandag ’s nachts al enkele tegels naar beneden gekomen zijn. “Daardoor was het personeel genoodzaakt om het zwembad een voormiddag te sluiten en een inspectie te doen. Alle tegels die maar enigszins een gevaar vormden, werden verwijderd.” Schepen Bolle wijst erop dat de problemen met het zwembad al veel langer dateren dan vandaag. “Net om die reden heeft het nieuwe bestuur stappen ondernomen. Nog voor de tegels naar beneden kwamen, hadden wij een integrale studie besteld, die moet uitmaken wat de staat is van het gebouw, op welke manier er kan gerenoveerd worden en of de kostprijs van een renovatie wel zal opwegen tegen de mogelijke realisatie van een nieuw overdekt zwembad. Van zodra het resultaat van de studie beschikbaar is, bepalen we ons standpunt en schrijven de nodige kredieten in de meerjarenplanning 2020-2025 in”, aldus de schepen.