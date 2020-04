Pinancol start fabriek in Ieper

weer op na drie weken Christophe Maertens

14 april 2020

17u39 0 Ieper In de Ieperse vestiging van Picanol werden voor het eerst in drie weken weer machines gebouwd. Door de coronacrisis moest het bedrijf zijn productie stilleggen.

“We gaan stap voor stap te werk”, zegt woordvoerder Frederic Dryhoel. “We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om de activiteiten veilig en gefaseerd op te starten. Het is onduidelijk wanneer we volledig operationeel zullen zijn.” Pas als dat het geval is, kan de weefmachineproducent meer zeggen over de financiële impact van de productieonderbreking.

Dinsdag gingen zo’n 150 werknemers aan de slag die zich aan een hele reeks maatregelen moeten houden. Er wordt bijvoorbeeld geschoven met werktijden, zodat niet iedereen op hetzelfde ogenblik zijn shift begint of eindigt. Werknemers wordt gevraagd om in werkkledij naar het werk te komen, om veel volk in de kleedkamers te vermijden. Broodjes bestellen is niet meer mogelijk en de broodautomaat op de parking is afgevoerd.