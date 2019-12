Piet Lesage gehuldigd voor zijn cultuurbijdrage in regio Ieper: “Hij heeft Dranouter Festival helpen groot maken” Christophe Maertens

09 december 2019

14u31 6 Ieper Wie de voorbije veertig jaar enige interesse vertoonde voor cultuur in de wijde regio van Ieper, kent Piet Lesage. Piet was van bij het begin betrokken bij het Dranouter Festival, is huisregisseur van Corneelkring Brielen en werkt al lang de theaterwandelingen van de Nocturnes uit. Voor zijn inzet daarvoor, maar ook voor zijn sociale ingesteldheid, kreeg hij de Prijs Van Wonterghem-De Brabandere 2019. “Ik had dit niet verwacht.”

Het Fonds Van Wonterghem-De Brabandere bekroont elk jaar een verdienstelijke persoon of groep mensen uit de Ieperse regio met 12.500 euro. “Daarmee wordt hun engagement erkend voor cultuur en erfgoed, voor mensen met een beperking, voor het samenleven in buurt of wijk of voor natuur en milieu”, zegt Erika Racquet van de Koning Boudewijnstichting.

Folkmuziekgroepjes

De stichting koos voor dit jaar Piet Lesage als laureaat. “Die man hoeft in de regio nauwelijks een introductie”, zegt de woordvoerder. “En al helemaal niet bij liefhebbers van (volks)muziek of theater. Piet was betrokken bij het eerste Dranouter Festival in 1975 en richtte mee vzw Folkfestival Dranouter op in 1981. Decennialang was hij secretaris, persverantwoordelijke en bestuurslid, zelfs nu is hij nog altijd lid van de algemene vergadering van de vzw. Het festival, dat startte met een paar honderd toeschouwers, groeide uit tot een gevestigde waarde in het festivallandschap en bereikt nu tienduizenden bezoekers. Vanuit dezelfde interesse was Piet overigens de stuwende kracht achter de Volksmuziekschool als afdeling van de Academie, waaruit al verschillende folkmuziekgroepjes ontstonden.”

Ieperse monumenten

Daarnaast is Lesage al sinds de jaren 1970 actief bij Corneelkring Brielen, eerst als acteur en later als regisseur en bestuurslid. “Dit amateurgezelschap kiest altijd voor stukken met maatschappelijke relevantie en bereikt er telkens tot 750 tot 900 toeschouwers mee.”

Lesage zet zijn passie voor theater ook in bij vzw Nocturnes, die hij mee oprichtte in 1995 en waarvan hij nog altijd voorzitter, auteur en regisseur is. De Ieperse Nocturnes waren de eerste theaterwandelingen in Vlaanderen en kregen als concept elders navolging. Ze laten Ieperse monumenten herleven, maar bestaan ook rond de brouwersgeschiedenis in Vleteren of voor jonge kinderen over de geschiedenis van Ieper. Ze bereiken duizenden bezoekers, waarvoor 250 medewerkers achter de schermen meewerken.

Samenwerken

“Ik had dit niet verwacht”, reageert Piet Lesage. “Mijn kandidatuur werd voorgedragen door Piet Candeel, met wie ik voor verschillende projecten nauw samenwerk. Piet heeft een opnamestudio en hij werkt mijn opnames voor toneelregies en Nocturnes uit. Ik ben vooral dankbaar tegenover alle mensen met wie ik mag samenwerken, want als auteur en regisseur heb je mensen rond je nodig: acteurs, techniekers, decorbouwers en costumières. Dank zij hun grote inzet hebben we al mooie dingen kunnen realiseren: volavondstukken, theaterwandelingen en andere toffe projecten.”