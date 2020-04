Piconcert: samen aperitieven in uw eigen kot Christophe Maertens

10 april 2020

11u09 1 Ieper Het is niet omdat er weinig volk is in het centrum van Ieper dat beiaardier Ludo Geloen geen deuntjes meer speelt. De dienst Toerisme zorgt daarbij op paasmaandag voor een leuk aperitiefmoment in eigen tuin.

“Tijdens het beiaardconcert in Ieper van maandag 13 april kunnen Ieperlingen in hun eigen tuin genieten van de muziek en van een eigen aperitief”, zegt de Ieperse dienst Toerisme. “Zes ondernemers delen hun huisrecept voor Picon en er is een niet-alcoholisch alternatief voorzien.”

De beiaardier speelt in het thema ‘Bloemen en Picon’. Op de playlist staan onder andere: O Margrietje, De roos, Geef mij een roosje en L’important c’est la rose. Op de website toerismeieper.be staan zes recepten voor een lekkere picon. Alles kan worden gevolgd op Facebook.