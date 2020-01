Picanol zwaar getroffen door cyberaanval: hackers vragen contact op te nemen Christophe Maertens

13 januari 2020

13u37 44 Ieper De fabriek van weefmachineproducent Picanol in Ieper ligt grotendeels plat door een cyberaanval. Ook afdelingen in China en Roemenië zijn getroffen. Het gaat om een aanval met ransomware, waarbij losgeld moet worden betaald om de gegevens weer vrij te krijgen. Picanol riep de hulp van de politie in en gaat niet in op de vraag van de hackers om contact op te nemen.

Woordvoerder Frederic Dryhoel bevestigt dat de IT-systemen van Picanol in Ieper volledig plat liggen. “We hebben daarvan deze morgen (maandag, nvdr) meldingen gekregen. De hacking is een enorm probleem omdat de hele productie computergestuurd is. De impact is heel groot, maar dat verschilt van afdeling tot afdeling. Onze fabriek is voornamelijk computergestuurd en de meeste onderdelen worden per zone aangeleverd.”

Gieterij

In een aantal afdelingen in Ieper werd maandag gewerkt. “Wij maken vandaag weefmachines, maar een minder aantal”, aldus de woordvoerder. “Onze gieterij ligt wel volledig stil.” Een deel van de arbeiders en de bedienden werd gevraagd om nuttig werk te doen. De mensen van de late ploeg en de nachtploeg hoefden niet meer op te komen.

“Met man en macht proberen we alles weer operationeel te krijgen en de productie weer op gang te trekken”, aldus Dryhoel. “We weten niet hoe snel dat zal gebeuren, maar we hopen morgen (dinsdag, nvdr) weer operationeel te zijn.”

Pre-computertijdperk

Picanol onderzoekt wie achter de aanval zit. “Het is nog te vroeg om daar uitsluitsel over te geven”, aldus Dryhoel. “Wij hebben een melding gekregen dat ons IT-systemen geïnfecteerd zijn. Het is geval van ransomware. We hebben de politie gevraagd om ons te helpen. De hackers hebben nog geen geld gevraagd, maar ze vragen wel om contact op te nemen. Dat hebben we nog niet gedaan, we overleggen daarvoor met specialisten en met de politie.” Hoe groot de schade zal zijn, weet het bedrijf nog niet. “Maar we kunnen dit missen als kiespijn.”

Vakbondsman Stefaan Williams was maandag aan het werk in het bedrijf. “Ik ben een van de enige die nog op mijn computer kan, omdat ik op een extern systeem zit”, zegt Williams. “Alle andere systemen liggen plat. Het is afgelopen nacht begonnen, maar het duurde even voor het besef kwam dat de impact serieus is. We werken op dit moment weer alsof we in het pre-computertijdperk leven. De directie deelde ons mee dat morgen iedereen die in de algemene productie werkzaam is, moet stempelen omwille van economische werkloosheid door overmacht. Werkloosheidsbrieven kunnen echter niet meer worden afgedrukt. Alles wordt met de RVA geregeld via sms en telefoon, omdat we niet meer kunnen mailen. Ik hoorde van een heftruckchauffeur dat hij werkte met post-itjes om te onthouden waar hij onderdelen plaatste. Hopelijk is alles snel voorbij, we kunnen niet anders doen dan afwachten.” Bij Picanol in Ieper werken zo’n 1.600 mensen.

Vliegtuigonderdelen

Picanol is niet het eerste bedrijf dat door het slachtoffer werd van ransomware. Begin juni vorig jaar werd ASCO Zaventem, dat vliegtuigonderdelen maakt voor onder meer Boeing en Airbus, het slachtoffers van hackers.

Ransomware of gijzelsoftware is een chantagemiddel via internet. Letterlijk vertaald betekent het ‘losgeld. De software blokkeert de getroffen computer en blokkeert de gegevens. Het slachtoffer moet vervolgens geld betalen om een code te krijgen, waarmee het systeem gedeblokkeerd wordt.