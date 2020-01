Picanol wil maandag al bepaalde activiteiten opstarten: “We komen sterker terug” Christophe Maertens

17 januari 2020

17u44 5 Ieper Picanol wil maandagochtend bepaalde activiteiten voorzichtig weer opstarten. De Ieperse vestiging van het bedrijf ligt al heel de week plat na een cyberaanval. “We houden er rekening mee dat het nog een tijdje zal duren voor we weer volledig operationeel zijn.”

Weefgetouwenproducent Picanol werd zondagnacht zwaar getroffen door hackers. Naast Ieper troffen de cybercriminelen ook de vestigingen in Roemenië en China. De hackers maakten gebruik van ransomware, waarbij ze alle gegevens versleutelen tot er losgeld wordt betaald. Het bedrijf moest noodgedwongen zijn werknemers – in Ieper zijn dat er 1.500 – naar huis sturen. Ze werden op economisch werkloosheid door overmacht geplaatst. Eerder liet het bedrijf al weten dat het ze heel de week gesloten bleven, ook de kleinere weekendploeg wordt niet opgestart.

Back-ups van de cruciale bestanden

Het bedrijf beschikt over back-ups van de cruciale bestanden, maar ook die moeten uit veiligheid eerst gecontroleerd worden. “Onze prioriteit is een veilig herstel van alle IT-systemen mogelijk maken”, zegt woordvoerder Frederic Dryhoel. “Zoals het er nu naar uitziet, gaan we vanaf maandagmorgen 20 januari bepaalde activiteiten stap voor stap voorzichtig opnieuw opstarten. We houden er echter rekening mee dat het nog een tijdje kan duren voor de volledige productie weer operationeel zal zijn. Omdat het nog onduidelijk is hoe lang de heropstart van de activiteiten zal duren, kunnen we voorlopig nog geen berekening maken van de financiële impact van deze cyberaanval. Eens we meer details hebben, zullen we die bekendmaken.” Daarna zal ook - in samenspraak met de FSMA, de autoriteit voor financiële diensten en markten - de handel in Picanolaandelen hervat worden.

Picanol pleegde deze week al verschillende keer crisisoverleg met de computer crime unit van de federale politie en het parket van Veurne. Dat zou een onderzoek zijn gestart naar de daders van de cyberaanval.

Groepsgevoel

“Het is in ieder geval goed nieuws”, reageert ACV-vakbondsman Stefaan Williams. “Het is echter niet zo dat maandag iedereen weer aan de slag gaat. Het zal stapje per stapje gebeuren. Al naargelang of alles goed gaat, zal de directie mensen opbellen dat ze weer mogen komen werken. Ik hoop dat we tegen eind volgende week weer op volle toeren draaien”, besluit Williams, die nog laat weten dat iedereen elkaar steunt. “Er heerst een echt groepsgevoel onder de mensen en dat is wel fijn. We komen sterker terug dan ooit tevoren.”