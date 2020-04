Picanol start fabriek in Ieper

weer op na drie weken Christophe Maertens

14 april 2020

17u39 16 Ieper In de Ieperse vestiging van Picanol worden voor het eerst in drie weken weer machines gebouwd. Door de coronacrisis moest het bedrijf zijn productie stilleggen.

“We gaan stap voor stap te werk”, zegt woordvoerder Frederic Dryhoel. “We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om de activiteiten veilig en gefaseerd op te starten. Het is onduidelijk wanneer we volledig operationeel zullen zijn.” Pas als dat het geval is, kan de weefmachineproducent meer zeggen over de financiële impact van de productieonderbreking.

“We hebben de afgelopen weken gekeken hoe we de maatregelen die zijn opgelegd door de overheid toe te passen op de werkvloer”, zegt de woordvoerder. “De belangrijkste daarbij is ‘social distancing’, omdat we moeten zorgen dat iedereen op anderhalve meter van elkaar kan werken. Die maatregelen worden stap per stap, afdeling per afdeling bekijken we wat we kunnen doen. Concreet starten we met de productie van de eerste weefmachines en ook in de gieterij worden de werken weer opgestart.” Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld het schuiven met werktijden, zodat niet iedereen op het zelfde ogenblik zijn schift begint of eindigt. Werknemers wordt gevraagd om in werkkledij naar het werk te komen, om veel volk in de kleedkamers te vermijden. Broodjes bestellen is niet meer mogelijk en het broodautomaat op de parking is afgevoerd. Dinsdag begonnen zo’n 150 mensen te werken. Voor de rest van de week wordt gekeken hoeveel mensen er dag per dag aan de slag kunnen.”