Picanol schrapt Chinavluchten door Coronavirus. Christophe Maertens

24 januari 2020

Uit voorzorg voor het Coronavirus zal Picanol nu alle zakenreizen naar China schrappen. Picanol heeft twee fabrieken in China: op 800 km van Wuhan waar weefmachines worden gemaakt, en op 2700 km van Wuhan, waar gelatine wordt gemaakt. “Uit voorzorg voor het Coronavirus zal Picanol nu alle zakenreizen naar China schrappen”, zegt woordvoerder Frederic Dryhoel. “Elke maand reizen gemiddeld 10 werknemers vanuit Ieper naar China. Het gaat om techniekers, installateurs en vertegenwoordigers. “Op dit moment is niemand in China, dus er zit niemand vast”, weet de woordvoerder. “De fabriek in China is komende week hoe dan ook gesloten door het Chinese nieuwjaar. In de tijd van het SARS-virus heeft Picanol ook al eens de zakenvluchten naar China geschrapt. Picanol zal de zakenvluchten weer hernemen als het risico op besmetting geweken is.”