Picanol rest van de week dicht na cyberaanval SVM

16 januari 2020

08u15

Bron: Belga 2 Ieper De productie bij de Ieperse producent van weefmachines Picanol zal ook vandaag en morgen stilliggen. Dat bevestigt het bedrijf na de cyberaanval.

Picanol liet dinsdag al weten dat de productie hoogstwaarschijnlijk de hele week zal stil liggen. Dat wordt nu definitief bevestigd. “Vandaag en morgen zijn we ook dicht", bevestigt een woordvoerder. Bij Picanol is normaal een kleinere weekendploeg actief, maar ook die zal dus niet aan de slag gaan.

Later op de dag zit het crisisteam opnieuw bijeen. In de loop van de volgende dagen moet duidelijk worden of er volgende week opnieuw productie is. Intussen gaat het onderzoek naar de cyberaanval verder. Het uitvallen van de productie betekent economische werkloosheid wegens overmacht voor de 1.500 arbeiders en bedienden van Picanol in Ieper.

Ze mogen er dan wel alles aan doen om de schade na de cyberaanval te beperken, toch voorspelt de toekomst weinig goeds voor de weefgetouwenproducent. Bij vliegtuigonderdelenfabrikant Asco in Zaventem dragen ze vandaag namelijk nog steeds de gevolgen van een gelijkaardige aanval begin juni vorig jaar. Zo draaien enkele productielijnen nog vierkant en blijft het miljoenenverlies maar oplopen.