Picanol Group verkoopt minder weefgetouwen door corona, maar maakt wel winst in eerste helft 2020

27 augustus 2020

11u06 0 Ieper De Picanol Group zag de omzet in het segment van de weefmachines in de eerste helft van het jaar met 24 procent dalen in vergelijking met vorig jaar. De hele groep boekte in de eerste zes maanden van het jaar een omzet van 1,13 miljard euro, vier procent minder dan de eerste helft van 2019. “We verwachten in de tweede helft van dit jaar weinig beterschap door de onzekerheid door de aanhoudende coronapandemie.”

Het was een bewogen eerste jaarhelft voor het bedrijf uit Ieper. In januari kreeg de groep af te rekenen met een grootschalige cyberaanval. De schade bleef onder het miljoen euro. In dezelfde periode bouwde het bedrijf in Ieper zijn honderdduizendste grijperweefmachine. “Waarmee we onze toonaangevende rol in de wereldwijde markt bevestigden”, zegt woordvoerder Frederic Dryhoel. Ondertussen sloeg ook de coronacrisis toe. “We blijven de nodige coronamaatregelen nemen. Momenteel draaien alle fabrieken volgens de verwachtingen. We houden er rekening mee dat de komende weken of maanden de activiteiten verstoord kunnen worden als er te veel werknemers door corona getroffen worden of als de toegang tot grondstoffen wordt bemoeilijkt.”

Hogere winstcijfers

Door de coronacrisis is de omzet in de productie van weefgetouwen met bijna een kwart gedaald. Dat werd grotendeels gecompenseerd door de activiteiten van de chemiegroep Tessenderlo, die sinds 2019 in de cijfers van de groep Picanol opgenomen worden. De Tessenderlo-activiteiten zorgden ook voor hogere winstcijfers. De winst in het eerste semester van dit jaar bedraagt 36,6 miljoen euro in vergelijking met 20,7 miljoen euro vorig jaar, of een stijging met 77 procent. “We verwachten dat de onzekerheid in de tweede helft van dit jaar zal aanhouden door de coronapandemie. Daardoor zakt de machinemarkt wereldwijd wat in elkaar, maar dit wordt meer dan gecompenseerd door de activiteiten van Tessenderlo”, besluit Dryhoel.