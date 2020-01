Picanol getroffen door cyberaanval: groot deel van productie ligt stil Christophe Maertens

13 januari 2020

13u37 0 Ieper Het Ieperse Picanol en de afdeling in China liggen grotendeels stil door een cyberaanval. Het is niet duidelijk of het om een virus gaat of om hackers die geld willen.

De IT-systemen in het bedrijf zijn uitgeschakeld en de website is niet te raadplegen. “We kregen deze ochtend melding van onze fabriek in China dat een aantal systemen daar plat liggen. Daarna kwam dezelfde melding uit Ieper”, zegt communicatiedirecteur Frederic Dryhoel. Op sommige afdelingen kan nog gewerkt worden, maar een groot deel van de productie ligt stil. Picanol weet nog niet wanneer de productie heropgestart zal worden. Later meer.