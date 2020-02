Picanol geeft werknemers extra training tegen hacking Christophe Maertens

05 februari 2020

17u39 0

Bij weefgetouwenproducent Picanol in Ieper doet men er alles aan om in de toekomst cyberaanvallen te voorkomen. Zeker tot eind deze maand beperkt het bedrijf voor alle werknemers de toegang tot het internet. De medewerkers moeten een opleiding volgen om phishing mails te kunnen herkennen.

Midden januari voerden cybercriminelen een aanval uit op het IT-systeem van het bedrijf Picanol. Het duurde twee weken voor de weefgetouwenproducent weer operationeel was. De schrik zit er nog steeds in. “Voor alle werknemers wordt de toegang tot het internet op het bedrijf beperkt, zeker tot eind februari”, zegt woordvoerder Frederic Dryhoel. “Enkele systemen blijven wel openstaan. We blijven heel voorzichtig. We schermen een aantal applicaties af om zeker te zijn dat er geen risico’s meer zijn. Er kunnen wel nog e-mails verstuurd worden, maar medewerkers moeten eerst een opleiding volgen rond hoe ze phishing mails kunnen herkennen voor ze weer toegang krijgen tot hun mailbox. We hebben bijkomende opleidingen gegeven aan onze mensen, bijvoorbeeld wat er gevaarlijk is en op wat ze moeten letten bij de keuze en het gebruik van paswoorden. Er zijn heel veel inspanningen gedaan, zowel wat training als wat communicatie betreft. In de loop van de komende maanden zullen we dat blijven doen.”

Ondertussen is de productie weer volop bezig. “De verloren productiedagen zullen in de komende tijd worden ingehaald. De financiële impact zal daarom grotendeels beperkt blijven tot de kosten van de externe experts die werden ingeschakeld om alles te herstellen. We vermoeden dat de kosten minder dan 1 miljoen euro zullen bedragen.” Maandag werd het aandeel van Picanol opnieuw op de beurs genoteerd, met een licht verlies.