Personeel Wieltjesgracht in de bloemetjes Christophe Maertens

16 september 2019

18u34 3 Ieper Binnen woonzorgcentrum vzw Wieltjesgracht vond een personeelsviering plaats.

“We hebben een succesvolle verlofperiode afgerond in aanwezigheid van personeelsleden en vakantiejobs met een hapje en een drankje”, zegt Maddy Decroix van het feestcomité Wieltjesgracht. “Maar bovenal hebben we onze medewerkers met 15-20-25-30-35 jaar anciënniteit in de bloemetjes gezet. Proficiat!” Het gaat om Jean-Michel Vanrysselberghe (15 jaar), Christine Feys (15 jaar), Els Vrammout Els (20 jaar), Hilde Oreel (25 jaar), Els Deraedt (30 jaar), Rosita Gouwy (30 jaar), Marie Anne Bryon (30 jaar), Katrien De Roo (30 jaar), Carine Claeys (30 jaar) en Marina Declercq (35 jaar).