Peace Village zoekt 18 jongeren uit de Westhoek voor project rond wederopbouw in Palestina Christophe Maertens

11 februari 2020

12u32 9 Ieper 2020 is het jaar van de Feniks, de wederopbouw van de streek na WO I. Een heel jaar zullen allerlei activiteiten plaatsvinden om de wederopbouw van onze streek te herdenken. Met ‘Feniks on the move’ wil Westhoek Vredeshoek achttien jongeren naar Palestina sturen om er te werken aan een project waar wederopbouw centraal staat.

“In 2019 werd Westhoek Vredeshoek opgericht om een samenwerking op te zetten tussen de achttien Westhoekgemeenten en de belangrijkste projecten rond vrede in de Westhoek”, zegt directeur Matti Vandemaele van Peace Village in Mesen. “Westhoek Vredeshoek bestaat onder andere uit Ieper Vredesstad, Moeders voor Vrede, Peace Village en Museum aan de IJzer en richt zich expliciet op de inwoners van de Westhoek en dan vooral de jongeren.”

Met ‘Feniks on the move’ wil het een jongerenproject rond wederopbouw realiseren. “We willen met achttien jongeren tussen 16 en 20 jaar (één per gemeente) voor twee weken naar Palestina trekken tijdens de zomervakantie”, gaat Vandemaele verder. “Samen met jongeren van de Alrowwad Cultural and Arts Society willen we daar werken aan een uitwisselingsproject waarin wederopbouw centraal staat. Door twee weken intensief samen te leven en te werken willen we de interculturele dialoog aangaan tussen jongeren met een verschillende leefsituatie. De jongeren van Alrowwad wonen in een Palestijns vluchtelingenkamp in de buurt van Bethlehem, dus hun situatie is erg verschillend van de jongeren uit de Westhoek. Met het internationale jongerenproject willen we ‘werken aan vrede’ in de praktijk brengen.”

Op vrijdag 14 februari vindt om 18 uur een info-avond plaats voor geïnteresseerde jongeren en hun ouders in CC Het Perron. Inschrijven via matti.vandemaele@peacevillage.be.