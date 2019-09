Parking OC ’t Riet moeilijk bereikbaar door werken Christophe Maertens

18 september 2019



“In de Maaldestedestraat is de bovenbouw in afwerking en in de Zandvoordestraat is bovenbouw in afwerking tussen de Tacoenwijk en de Wervikstraat”, zegt schepen Ives Goudeseune (sp.a). “Plaatselijk zijn de straten onderbroken voor het verkeer. In de Wervikstraat is de toplaag in asfalt gegoten. Hier en daar moet nog een kleine afwerking gebeuren, zoals het optrekken van de riooldeksels, maar de straat is eigenlijk klaar.”

Hou er wel rekening mee dat parking OC ’t Riet op bepaalde momenten moeilijk bereikbaar zal zijn. Voorlopig zal OC ’t Riet alleen nog bereikbaar zijn via de Seelbachdreef vanuit Zillebeke-Dorp. “Wel is het brugje tussen de Seelbachdreef en het vlonderpad klaar. Je kunt het vlonderpad dus opnieuw gebruiken”, besluit de schepen.