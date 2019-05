Parket steekt opnieuw stokje voor vrijlating van doodrijder Sharon Gruwez (22) Hans Verbeke

28 mei 2019

18u43 74 Ieper Voor de tweede keer op rij leek Davy K. (29) uit Vleteren, de doodrijder van Sharon Gruwez (22), te kunnen vrijkomen onder voorwaarden. Maar ook nu weer heeft het parket beroep aangetekend tegen die beslissing van de raadkamer. K. blijft daardoor minstens in de cel tot de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt over de zaak.

Davy K. crashte vorig jaar in de nacht van Allerheiligen met zijn BMW tegen een geparkeerde schoolbus langs de N8 in Vleteren. Passagier Sharon Gruwez (22) uit Boezinge, het ex-liefje van de bestuurder, werd uit het voertuig geslingerd. Kort nadien stierf ze. De bestuurder bleef lichtgewond achter. Hij bleek dronken. Uit het onderzoek bleek dat de man niet had geremd.

Opzettelijke doodslag

Twee maanden na de feiten oordeelde de onderzoeksrechter dat er voldoende aanwijzingen zijn dat Davy K. de fatale klap met opzet had veroorzaakt. Hij liet K. daarom op 10 januari aanhouden op verdenking van opzettelijke doodslag. Dinsdag verscheen de man opnieuw voor de raadkamer die oordeelde dat zijn aanhouding in het kader van het onderzoek niet langer noodzakelijk was en dat hij mocht vrijgelaten worden onder strikte voorwaarden. Het was al de tweede keer dat de raadkamer een dergelijke beslissing nam. Maar net zoals de eerste keer ging ook nu het parket in beroep tegen die beslissing. De kamer van inbeschuldigingstelling in Gent moet nu oordelen of de beslissing van de raadkamer terecht is.

Zware commotie

Het ongeval waarbij Sharon Gruwez de dood vond, zorgde voor flink wat beroering in de entourage van de jonge, goedlachse vrouw. Verschillende vrienden van haar stapten spontaan naar de politie om belastende verklaringen af te leggen tegenover Davy K., de ex-vriend van Sharon. Net zoals haar familie waren ook zij er vanaf dag één van overtuigd dat de dood van Sharon geen dramatisch ongeval was maar bewust werd veroorzaakt door K.