Parket neemt lichaam van 85-jarige weduwe in beslag, net voor afscheidsdienst VHS/CMW

10 juni 2020

12u16 6 Ieper Het parket van West-Vlaanderen heeft het lichaam van de 85-jarige Simonne Dickele, die op 2 juni in Ieper overleed, in beslag genomen voor verdere autopsie. Het lichaam lag opgebaard in een rouwcentrum, de afscheidsdienst was gepland voor woensdag 10 juni.

De 85-jarige Simonne Dickele overleed op 2 juni in het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Ieper. Normaal zou er op woensdag 10 juni in intieme kring afscheid worden genomen van de weduwe van Felix Packet. “Maar dinsdagavond kregen we om 17.30 uur een telefoontje van de politie met de melding dat het stoffelijk overschot van mevrouw in beslag moest worden genomen”, klinkt het bij uitvaartcentrum Hessel. “De uitvaartdienst die we zouden verzorgen, moest worden geannuleerd. In de plaats wordt een autopsie uitgevoerd op het lichaam van mevrouw.” Naar de reden van de inbeslagname heeft de uitvaartondernemer het raden. “De politie heeft ons niets gezegd.”

Jongste dochter stapt naar politie

Johan Lescrauwaet, woordvoerder van het parket West-Vlaanderen, afdeling Ieper, wil alleen kwijt dat er een opsporingsonderzoek is gestart. “We willen de omstandigheden en de oorzaak van het overlijden achterhalen”, zegt hij. “Over de reden van het onderzoek kan ik geen informatie geven.” Vast staat wel, dat de jongste dochter van Simonne Dickele dinsdag in de vooravond naar de politie is gestapt. Kort nadien werd beslist tot de inbeslagname van het stoffelijk overschot. Het heeft er alle schijn van dat de maatregel het gevolg is van een verklaring die de dochter heeft afgelegd bij de politie. Dat één en ander zou kaderen in een familievete, zoals wordt vernomen, kan Johan Lescrauwaet niet bevestigen.

Vreemde situatie

Voor Francis Hessel en Sofie Devooght, het echtpaar dat in Ieper rouwcentrum Hessel runt, is het de eerste keer dat ze met zo’n situatie te maken krijgen. “Dit is heel vreemd. De afscheidsdienst en crematie stonden gepland voor woensdag 10 juni maar in de plaats is er nu een autopsie. De resultaten daarvan zullen allicht bepalend zijn voor het tijdstip waarop de familie wel afscheid kan nemen. Hopelijk duurt het niet al te lang vooraleer er duidelijkheid is.” Het parket van Ieper belooft te communiceren als de resultaten van de autopsie bekend zijn.