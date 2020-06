Parket neemt lichaam in beslag in Iepers rouwcentrum Christophe Maertens

10 juni 2020

12u16 2 Ieper Het parket van West-Vlaanderen heeft het lichaam van de 85-jarige Simonne Dickele, die op 2 juni in Ieper overleed, in beslag genomen voor verdere autopsie. Het lichaam lag al opgebaard in een Iepers rouwcentrum.

De 85-jarige Simonne Dickele overleed op 2 juni in het woon- en zorgcentrum Sint-Jozef in Ieper. Normaal zou er van de vrouw in intieme kring afscheid worden genomen, maar dat zal in ieder geval niet onmiddellijk zijn. Het parket van West-Vlaanderen heeft dinsdagavond het lichaam in beslag genomen bij begrafenisondernemer Francis Hessel van Rouwcentrum Hessel in Ieper. Die begrafenisondernemer kreeg van het parket te horen dat hij alles rond de uitvaart moest annuleren. Alles zou kaderen in een familievete. “Het is voor zover ik weet de eerste keer dat zoiets bij ons gebeurt. Hoe het nu verder moet, weet ik nog niet.”