Parkeerplan onder de loep: “Parkeren wordt duurder” Christophe Maertens

06 oktober 2020

20u06 0 Ieper Tijdens de gemeenteraad van maandagavond legde de meerderheid het nieuwe parkeerplan op tafel. Vooral de invoering van Shop & Go parkeerplaatsen vinden zowel handelaars als oppositie een goed initiatief. Op andere punten stoot het plan op kritiek.

“Ik heb toch de indruk dat in het algemeen de auto geen graag geziene gast meer is in de stad”, zegt handelaar Jozef Nyens (76). De man is een ingeweken Limburger die eigenlijk in het Franse Kassel woont. Hij doet echter al 15 jaar zaken in Ieper en is de zaakvoerder van schoenenzaak Ascot en het restaurant L’Atelier. “We hebben het met de coronacrisis al moeilijk om onze waren aan de man te brengen, het duurder maken van het parkeren zal daarbij niet helpen. Ik zou het parkeren overval in de binnenstad het eerste uur gratis maken. Dat is in verschillende steden en gemeentes het geval.”

Gemeenteraadslid Peter De Groote (CD&V), die een chocoladezaak uitbaat op de Grote Markt, zegt dat zijn partij zich wel kan vinden in bepaalde punten van het nieuwe plan. “Dat is het geval voor het optimaliseren van de bewonerszones met een beperkte uitbreiding en het herverdelen van 3 naar 2 zones in de binnenstad”, aldus De Groote. “Ook achter het invoeren van Shop & Go parkeerplaatsen gedurende 30 minuten scharen we ons. Het promoten van kortparkeren gebeurde trouwens al door het vorige stadsbestuur, we staan volledig achter een verdere uitwerking hiervan.”

Fietsstallingen

“Daarnaast hebben we wel enkele bedenkingen”, aldus het raadslid. “Het nieuwe parkeerbeleid lag voor op de gemeenteraad zonder dat er met nog maar een woord gerept wordt over een nieuw mobiliteitsplan voor onze stad, nochtans één van de beloftes van de meerderheid om dit tegen eind 2020 klaar te hebben. Een parkeerbeleid kan volgens ons nooit los gezien worden van het verkeersbeleid in de stad.” Over randparkings en fiets- en motorstallingen staat niets in het nieuwe parkeerplan, zegt CD&V. “Een gemiste kans als je bedenkt dat er steeds meer mensen de fiets nemen en dat er 1.000 parkeerplaatsen op de randparkings zijn.

Zwembad

De stad wil het opnieuw mogelijk maken om een ganse dag in de binnenstad te parkeren. Volgens Peter De Groote is dit vreemd als men bedenkt dat er volgens de meerderheid al te weinig parkeerplaatsen zijn in de binnenstad. Daarnaast verdubbelt het nieuwe parkeerreglement de bijdrage voor de aannemerskaarten van 100 euro naar 200 euro en wordt het retributieticket 25 procent duurder. “We begrijpen niet goed waarom dit ingevoerd wordt, terwijl burgemeester Talpe vroeger zelfs pleitte dat dit gratis zou moeten zijn,” zegt De Groote. Ook de prijs om te parkeren in de binnenstad vanaf het tweede uur verhoogt met 50 procent. “Na het verhogen van de tarieven voor het zwembad en sportzalen en de prijsstijgingen voor de Ieperse ontmoetingszalen, verhogen nu de parkeertarieven, zo zal de stad de 700.000 euro die ze genereus schonk aan coronabonnen heel snel terugwinnen.”

‘Pleinparkeren’

Ten slotte doet Peter De Groote zelf nog een voorstel voor een betere parkeerrotatie in de winkelstraten. Dit kan volgens de partij door de maximale parkeerduur langs de winkelassen in de binnenstad terug te brengen naar twee uur.

Nancy Six van Ieper2030 staat positief tegen de invoering van de Shop & Go parkeren. “Bij het invoeren van het ‘pleinparkeren’ hebben we enkele bedenkingen”, klinkt het. “Waarom zouden mensen zich bijvoorbeeld op de amper gebruikte randparking Rijselsepoort parkeren en dan een kwartier stappen naar het centrum, terwijl ze kunnen ‘langparkeren’ waar de eerste twee uren gratis zijn en nadien 50 cent per uur met een maximum van 2 euro?”