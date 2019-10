Papa (31) en dochtertje (8) gewond na botsing met motor tegen tractor Alexander Haezebrouck

05 oktober 2019

21u10 0 Ieper Een 31-jarige papa en zijn dochtertje van 8 zijn zaterdagavond gewond geraakt na een ongeval met hun motor. Ze botsten tegen een tractor die links een veld wou inslaan. De papa werd afgevoerd met een ernstig hoofdletsel maar verkeert niet in levensgevaar, het meisje raakte gewond aan haar benen.

Het achtjarig meisje en haar 31-jarige papa uit Zillebeke reden met hun witte motor in de Maaldestedestraat tussen Ieper en Zillebeke toen het omstreeks 18.30 uur mis ging. Ze kwamen in botsing met een tractor die in de richting van Zillebeke reed en links een veld wou oprijden. De papa en zijn dochtertje werden van hun motor gekatapulteerd en kwamen zwaar ten val. M. H. (31) uit Zillebeke werd met een zwaar hoofdletsel afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij verkeert niet in levensgevaar. Zijn achtjarig dochtertje werd ook afgevoerd naar het ziekenhuis met verwondingen aan haar benen. De 29-jarige bestuurder uit Zillebeke van de tractor raakte niet gewond. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog onduidelijk. Mogelijk reed de motor in de zelfde richting als de tractor en wilden ze de tractor inhalen op de het moment dat de tractor links wou inslaan. Ee, deskundige van het parket kwam ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Door het ongeval was de Maaldestedestraat tussen Ieper en Zillebeke urenlang afgesloten voor het verkeer.