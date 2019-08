Overlegmomenten Raad Lokale Economie Christophe Maertens

30 augustus 2019

In Ieper staan er enkele overlegmomenten gepland in het kader van Raad Lokale Economie.

“De Raad Lokale Economie is een advies- en overlegorgaan die de belangen van handel, diensten en industrie behartigt”, klinkt het bij de Ieperse Dienst Economie. “De gemeenteraad ging op 1 april akkoord met het voorstel om het huishoudelijk reglement bij te sturen en de thematiek beter af te stemmen op de verschillende doelgroepen die deel uitmaken van de Raad.” Op 28 mei vond een eerste infoavond plaats en daarop stelden heel wat ondernemers zich kandidaat. Er zijn nu verschillende overlegmomenten gepland. De Raad voor KMO & Industrie komt samen op woensdag 11 september, de Raad voor de binnenstad is op donderdag 19 september aan de beurt en de Raad voor de deelgemeenten & rand op dinsdag 24 september. De overlegmomenten beginnen om 20 uur en vinden plaats in de raadzaal AC Auris, Ter Waarde in Ieper. Wie geïnteresseerd is om deel uit te maken van één van de raden, maar zich nog geen kandidaat stelde, kan contact opnemen met de Dienst Economie via economie@ieper.be.