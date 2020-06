Ouders en politie op zoek naar mogelijke kinderlokker in Vlamertinge LSI

09 juni 2020

09u46

Bron: LSI 0 Ieper De politie van de zone Arro Ieper is een onderzoek gestart naar een mogelijke kinderlokker. die vrijdag een 13-jarig meisje bij de arm greep. De ouders van het 13-jarig slachtoffer zijn ondertussen zelf een onderzoek gestart met briefjes in brievenbussen en sociale media.

Op vrijdag 5 juni rond 15.50 uur zou een 13-jarig meisje die te voet op terugweg was van school in de Bellestraat in Vlamertinge (Ieper) bij de arm vastgegrepen zijn door een dertiger. Dat gebeurde nadat de man haar eerst achtervolgde in een grijs voertuig, type hatchback, mogelijk een Fiat Punto, Volkswagen Golf of Peugeot 306. De ramen waren met dekens verduisterd.

Het meisje probeerde aan een huis aan te bellen maar toen daar niemand thuis bleek en de man haar probeerde vast te grijpen, deelde het meisje een schop uit en liep terug naar school. De directie contacteerde de politie, die ondertussen een onderzoek is gestart.

De ouders werkten ondertussen een regeling uit om hun dochter in veilige omstandigheden naar school te kunnen laten gaan. Ze wordt onder meer door een juf of een familielid vergezeld. De ouders stopten ondertussen briefjes met een oproep tot getuigen in brievenbussen in de buurt. Wie iets meer weet, kan ook de politie van de zone Arro Ieper contacteren.