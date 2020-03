Oud-schooldirecteur van Karl Vannieuwkerke gestorven aan coronavirus: “Gilbert leerde me lezen en schrijven” Christophe Maertens Erik De Block

30 maart 2020

17u25 7 Ieper Gilbert Vlaemynck is op 82-jarige leeftijd overleden aan het coronavirus. Als voormalig directeur van de lagere school van het Sint-Vincentiuscollege in Ieper was hij erg gekend én geliefd in de Kattenstad. Sportverslaggever Karl Vannieuwkerke was als kleine knaap kind aan huis bij Gilbert en zijn echtgenote. “Gilbert en Tine waren heel zorgzame, correcte en geëngageerde mensen.”

Gilbert Vlaemynck had de jongste jaren hartproblemen, maar is uiteindelijk bezweken aan de gevolgen van COVID-19. Dat gebeurde in het ziekenhuis van Sint-Niklaas, de stad waar hij na zijn pensioen naartoe was verhuisd, omdat zijn echtgenote van die streek afkomstig is. Maar in Ieper was de man bekend als directeur in de lagere school van het college in Ieper, en ook van de afdeling Sint-Michiels en Zillebeke.

Zoon in Verenigde Staten

Gilbert werd op 18 februari 1938 geboren in Merkem als zoon van Hilaire Vlaemynck en Celina Vanhove. Hij trouwde met Leontine ‘Tine’ Heirbaut, nu 79. Samen hebben ze een zoon: Dominique (56).

Het koppel woonde meer dan 20 jaar in de Briekestraat in Ieper en verhuisde later naar Sint-Niklaas, omdat Leontine van die streek afkomstig is. Zoon Dominique trok naar de militaire school en woont op dit moment in de Verenigde Staten, met zijn Amerikaanse echtgenote. De man kan door de coronamaatregelen niet terug naar België om afscheid te nemen van zijn vader.

Opgevangen na school

Veel Ieperlingen herinneren zich Gilbert nog uit hun schooltijd, zo ook VRT-sportjournalist Karl Vannieuwkerke (49). “Ik was geschrokken toen ik via sociale media het nieuws vernam”, zegt Karl. “Als jonge knaap was ik kind aan huis bij Tine, toen nog kleuterleidster, en Gilbert. Twee heel integere en lieve mensen. Mijn moeder werkte toen in Eernegem en ik werd na school opgevangen door hen. Gilbert leerde me zowaar lezen en schrijven. Het waren heel zorgzame, correcte en geëngageerde mensen.”

Monique Hoedemakers uit Ieper werkte een aantal jaren onder Gilbert. “Toen ik in 1980 begon, was hij al directeur”, zegt Monique. “Gilbert was een heel fijn iemand. Hij was heel erg begaan met zijn leerlingen, en ook met zijn personeel. Later, toen hij al met pensioen was, werd hij een vriend. We hadden een clubje waarmee we jaarlijks gingen eten. Echt onvergetelijke momenten waren dat.”

“Man van zijn woord”

Guido Lazeure uit Ieper maakt deel uit van het vriendengroepje. “Ik werd in 1968 een collega van Gilbert”, zegt Guido. “Hij was onderwijzer in het zesde leerjaar, terwijl ik het vijfde leerjaar onder mijn hoede had. Gilbert werd directeur van de lagere school van het college, terwijl ik directeur werd van de Sint-Jozefschool. Zijn vrouw Tine was toen kleuterleidster bij mij, we hadden dus een dubbel contact. Gilbert was een hele goede collega, en daarnaast ook een heel toffe man. Hij was heel belezen en kon over alles praten. Gilbert was ook een man van zijn woord.”

Guido Lazeure zag zijn gewezen collega een laatste keer in juli. “Onze vriendenclub kwam dan bij mij eten en Gilbert voelde zich nog heel goed toen. Het was dan ook schrikken toen ik hoorde wat er is gebeurd.”

Het is nog niet duidelijk wanneer er afscheid van Gilbert kan worden genomen.