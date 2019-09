Oud-leerlingen geven zesdejaars college raad over studiekeuze Christophe Maertens

11 september 2019

19u03 0 Ieper In het college van Ieper vond er woensdag een studentennamiddag plaats. De zesdejaars konden luisteren naar de verhalen van oud-leerlingen die momenteel studeren aan de universiteit of de hogeschool.

“Voor onze laatstejaars organiseren we een aantal initiatieven om hen te begeleiden met hun studiekeuze”, zegt leerlingenbegeleider Mattias Derycke. “Deze studentennamiddag is een eerste in de rij. Het is de bedoeling dat de leerlingen uit het zesde jaar gaan ‘shoppen’ bij hun oud-collega’s. Die doen hun eigen verhaal, wat het wel interessant maakt voor onze leerlingen. Later krijgen ze de kans om naar de onderwijsinstellingen zelf te gaan luisteren op een infobeurs.” De oud-leerlingen komen uit heel wat verschillende richtingen. Zo zijn er onder meer studenten Architectuur, Biomedische Wetenschappen, Industrieel Ingenieur, Rechten, Hotelmanagement en Audivisuele Media (televisie en media regie). Sophie Grimmelprez (20) studeert dat laatste. “Ik liep hier in het college Humane Wetenschappen en begon daarna aan Sociaal Werk. Dat lag mij niet echt en ik hield het dan ook voor bekeken. Daarop trok ik naar Denemarken om musical te studeren en dat leidde mij naar wat ik nu doe.” Voor Sophie is het vooral belangrijk iets te kiezen wat je graag doet. “Als ik het mag zeggen, het college is een school die heel jobgericht is. Maar voor mij is dat niet zo belangrijk. Ik weet echt niet wat ik later ga doen, we zien wel.”

Esther Vandenberghe (17) luistert met heel veel aandacht naar Sophie. “Ik doe economische, maar ik kan mij wel vinden in wat Sophie zegt. Je moet vooral iets doen wat je graag doet, denk ik.”