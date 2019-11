Organisatoren Ypres Rally planten 2.700 bomen en struiken aan: “We stellen met het Rallybos een voorbeeld” Peter Lanssens

23 november 2019

17u05 2 Ieper Club Superstage, de organisatie achter de Renties Ypres Rally, heeft zaterdagnamiddag aan de Zillebekevijver 2.700 bomen en struiken aangeplant. “Voor alle duidelijkheid: we doen dat niet om de CO2-uitstoot van de Ypres Rally te compenseren, want die impact is echt minimaal”, zegt secretaris Jan Huyghe (53). “Met dit Rallybos willen we wel een voorbeeld stellen en een bijdrage leveren voor een beter klimaat.”

Groen wijst dit weekend in Kortrijk met de 6 Uren van Kortrijk op de milieu-impact van een rally, maar de organisatoren van de Ypres Rally vragen alles in perspectief te plaatsen. “We voelen ons niet schuldig. De CO2-uitstoot van de Ypres Rally is te vergelijken met de jaarlijkse CO2-uitstoot van twee gezinnen. Nog anders gezegd: de CO2-uitstoot van de Ypres Rally vertegenwoordigt 0,0000007 procent van de totale CO2-uitstoot in Ieper per jaar. De impact is dus erg marginaal. Toch willen we onze verantwoordelijkheid nemen”, vertelt Jan Huyghe.

De CO2-uitstoot van de Ypres Rally is te vergelijken met de jaarlijkse CO2-uitstoot van twee gezinnen. Nog anders gezegd: de CO2-uitstoot van de Ypres Rally vertegenwoordigt 0,0000007 procent van de totale CO2-uitstoot in Ieper per jaar. De impact is dus marginaal Jan Huyghe, secretaris Club Superstage

Streekeigen bomen

Veertig leden van Club Superstage en medewerkers van de Ieperse dienst Welzijnszorg en maatwerkbedrijf Westlandia, samen 63 man sterk, hebben zaterdag 2.700 jonge bomen en struiken aangeplant op een terrein van 0,8 hectare aan de Zillebekevijver in Zillebeke. Het nieuwe Rallybos is bereikbaar via een landbouwweg vanaf de Blauwepoortstraat. De grond is eigendom van de stad Ieper. Een landbouwer die de grond gebruikte, zegde de erfpacht op, waardoor de aanplant van het bos mogelijk was. Er is voor streekeigen bomen gekozen met onder andere hulst, meidoorn, haagbeuken, beukenhagen en wilgen. “De vochtige kleigrond is geschikt voor kleine bossen”, weet Huyghe. “We zijn de stad Ieper dankbaar voor de medewerking, want het was niet evident om een terrein te vinden. We danken ook de groenafdeling van Westlandia om vier dagen lang 2.700 plantgaten te maken. De aanplanting heeft drieduizend euro gekost, maar we werden gesponsord door Arborix uit Diksmuide, een groothandel in bomen en planten en partner van de Ypres Rally.”

Nog initiatieven

De organisatoren van de Ypres Rally nemen trouwens nog meer initiatieven, die allemaal kaderen in het duurzaamheids- en mobiliteitsplan Planet 22. Zo reed tijdens de jongste Ypres Rally eind juni een toeristentreintje langs de verschillende randparkings in Ieper om de toeschouwers naar het centrum te brengen en wildparkeren in het centrum te vermijden. “Alle bezoekers kregen ook een biologisch afbreekbare vuilniszak om hen te sensibiliseren geen afval te laten rondslingeren”, besluit Arthur Tanghe van Club Superstage. “We beperken ons dus duidelijk niet tot voornemens en beloftes.”