Organisatoren Renties Ypres Rally verhuizen terug naar Ieper Christophe Maertens

18 februari 2020

16u38 5 Ieper Het kantoor van Club Superstage, de organisator van de Renties Ypres Rally, is verhuisd van Wevelgem naar Ieper. Superstage nam zijn intrek in een gebouw in de Korte Torhoutstraat. “Terug waar we thuishoren: Ieper.”

Club Superstage heeft zware maanden gekend met het afscheid van twee van zijn steunpilaren, secretaris André Bostyn en veiligheidsverantwoordelijke Jan Vervisch. De Club heeft echter ook hard gewerkt om de toekomst van Renties Ypres Rally te verzekeren. “Een decennialang waren de kantoren van Superstage gevestigd in de Vlamingstraat in Wevelgem”, zegt Jan Huyghe, marketing & sales director. “Deze winter is Club Superstage teruggekeerd naar het centrum van Ieper. Het nieuwe hoofdkwartier bevindt zich op een boogscheut van de Grote Markt, in de Korte Torhoutstraat 35.”

Merchandise

Huyghe benadrukt dat er verschillende redenen waren voor een terugkeer naar Ieper. “Als club is de lokale verankering in Ieper erg belangrijk, ook als signaal naar het stadsbestuur. We zijn ervan overtuigd dat we makkelijker vrijwilligers en medewerkers kunnen aantrekken als de club zijn thuisbasis in Ieper heeft, toch de regio waar het zwaartepunt van onze activiteiten ligt. Bovendien is het nieuwe kantoor voortdurend bemand en zal er een shop met merchandise, kleding, petjes en natuurlijk ook tickets ingericht worden. Voortaan kun je dus in de Korte Torhoutstraat terecht met al je vragen over de Renties Ypres Rally.”