Organisatie Frietrock reageert op kritiek dat festival betalend wordt: “Gratis kan niet meer, de economisch realiteit noopt ons tot de moeilijke beslissing.” Christophe Maertens

27 februari 2020

16u38 0 Ieper Het muziekfestival Frietrock in Ieper wordt dit jaar een betalend festival. Nadat de organisatoren dat bekend maakten, kregen ze heel wat kritiek op de sociale media. “We hebben die beslissing niet zomaar genomen, we konden niet anders. Dit jaar gaan we net zoals anders voor een fantastisch festival.!”

In tegenstelling tot de vorige edities zal het muziekfestival Frietrock voor het eerst in zijn geschiedenis niet meer plaatsvinden in het stadscentrum van Ieper. Omdat het evenement blijft groeien, maar vooral omdat op de Leet werken zijn gepland, werd op zoek gegaan naar een andere locatie. Die werd gevonden in het Hamiltonpark.

Frietrock wordt meteen een driedaags festival. Op vrijdag is er een dag voor de jeugd, op zaterdag staat de klassieke programmatie gepland en de zondag wordt een familiedag. Het kinderprogramma blijft gratis, maar de rest van het festival wordt betalend. Voor de eerste festivaldag betaalt de bezoeker 12,50 euro, terwijl voor de zaterdag en de zondag een ticket 20 euro kost. Een combiticket is goed voor 40 euro. “Heel democratische prijzen dus”, aldus de organisatoren.

Economische realiteit

De omschakeling van gratis naar een betalend festival veroorzaakte nogal wat kritiek op de sociale media, iets wat voorzitter Patrick Thijs wel heel jammer vindt. “Ik ben geschrokken van de reacties die we over ons kregen”, zegt de voorzitter. “Het is absoluut onze bedoeling niet om mensen geld uit hun zakken te halen. De economisch realiteit noopte ons tot de moeilijke beslissing.”

“Een van de hoofdredenen is dat we door de verhuis bijna alles zelf moeten voorzien”, vult Tibo Bouckaert aan. “Toen we ons nog in de binnenstad bevonden, konden we stroom afnemen aan de Stadsschouwburg en onder de Donkerpoort. Nu moeten we zelf generatoren en waterleidingen installeren, wat duur is. De stad Ieper zal op het plein normaal een basis voorzien, maar de vraag is of die op tijd klaar zal zijn. Dan nog zal dat niet voldoende zijn voor onze behoeften. Ook moeten we bijvoorbeeld kleedkamers installeren, terwijl we daarvoor vroeger de stadsschouwburg ter beschikking kregen van de stad, zonder dat het ons geld kostte.”

Brielpoort

Een andere gegeven die de organisatie tot de omschakeling dwong, is de hoge factuur die groepen tegenwoordig sturen voor een optreden. “Voor hen zijn concerten een belangrijk bron van inkomen geworden, van de verkoop van cd’s en platen kunnen ze niet meer leven. Vorig jaar boekten we Golden Earring, wat ons een pak geld kostte. Die mannen wisten eigenlijk niet dat het om een gratis festival ging, want anders waren ze niet gekomen. Ze kregen de Brielpoort niet uitverkocht, omdat sommigen van hun fans naar Ieper kwamen kijken. Het management had dat verkeerd ingeschat. Wil je tegenwoordig een beetje van een band naar je festival krijgen, dan betaal je daar al vlug 15.000 euro voor. Maar voor dit jaar hebben wel heel mooie namen om op de affiche staan. Eenmaal we onze line up kunnen bekend maken, zullen de mensen onze beslissing wel begrijpen”, klinkt het.

Patrick en Tibo merken op dat de prijs voor een drankje gevoelig naar beneden gaat. “We gaan bij de start van de voorverkoop de eerste vijf weken de drankbonnen aanbieden voor 2 euro het stuk. Later wordt dat 2,25 euro per bon en op het plein zelf betaal je 2,5 euro voor een consummatie, wat niet duur is. Ook de toiletten worden gratis.”

Vorig jaar kende het festival een tegenvaller met het slechte weer. “Dat heeft ons ons spaarpotje gekost”, zegt Patrick. “Aan stoppen hebben we echter nooit gedacht. We weten dat er veel sponsors achter ons blijven staan en daarom geven we alles een nieuwe impuls. Met die werken op de Leet, is het moment gekomen ons concept volledig om te gooien.”

Zottenwerk

“Of we nog terugkeren naar de Leet? Het wordt dit jaar een editie met veel vragen. Als het allemaal goed meevalt, is de kans groot dat we ons op het Hamiltonplein innestelen. Het is ook niet zeker of het nieuw concept nog zal passen op de vernieuwde Leet”, zegt Tibo. “We waren sowieso te groot geworden voor de Leet. We hinderen teveel mensen en alles was veel te lang afgesloten. We moesten al op zaterdag beginnen met de opbouw om de vrijdag klaar te zijn. Dat is echt sprinten tegen de tijd. Idem voor de afbraak. De stad wou, wat logisch is, alles zo snel mogelijk weer opgeruimd. Het was echt zottenwerk. Mensen beseffen niet wat wij daar allemaal voor moeten doen.” Tickets zijn eerstdaags online te koop via www.frietrockdeleet.be.