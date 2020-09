Opvallende sensibilisatiecampagne in Ieperse straatbeeld: Bekende en minder bekende Ieperlingen motiveren stadsgenoten coronamaatregelen vol te houden Christophe Maertens

07 september 2020

08u03 0 Ieper Sinds vorige week zijn in het Ieperse straatbeeld opvallende kubussen te zien. In een nieuwe campagne lanceert stad Ieper portretfoto’s van enkele bekende en minder bekende Ieperlingen die hun mede-inwoners willen motiveren de coronamaatregelen na te leven.

“Ik verlang weer om op een podium te staan.” Joost Noyelle, gitarist bij de rockband King Hiss is een van Ieperlingen die op de foto’s te zien is. Met zijn oproep wil Joost zijn collega-muzikanten en alle Ieperlingen een hart onder de riem steken. Ook journaliste en blogger Kelly Deriemaeker doet mee en vraagt haar stadsgenoten vol te houden. Op de Facebookpagina van de stad vertelde ze al dat vanuit angst mensen soms verdeeld zijn. “Ze zien vooral wat anderen ‘verkeerd’ doen, maar ik heb de afgelopen maanden mooie, creatieve dingen gezien, en mensen die hun best doen in al hun menselijkheid. We moeten hier samen door en dat doen we door zowel mild te zijn voor onszelf en anderen. Een mondmasker dragen, vaker in ons kot blijven afstand houden, focussen op al het mooie dat wel nog kan. Ieper heeft in het verleden al zo vaak bewezen veerkrachtig te zijn, en we kunnen dit.”

Motivatie

Met de lokale campagne pikt stad Ieper in op de campagne ‘11 miljoen redenen om vol te houden’ van de federale overheid. Stad Ieper pikt daar in een lokale campagne creatief op in. Enkele bekende en minder bekende Ieperlingen delen met het grote publiek wat hun motivatie is om vol te houden. Om weer op een podium te staan of om nieuwe vrienden te kunnen maken, bijvoorbeeld.

Foto’s en quotes worden sinds begin augustus via sociale media verspreid, en zijn sinds vorige week in het straatbeeld te zien. Op verschillende locaties in het centrum en deelgemeenten stelde stad Ieper grote kubussen op. Daarop worden de campagnebeelden en een overzicht van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus.

Inspanning

“Het coronavirus blijft een grote impact hebben op ons leven en het lijkt erop dat dit wel nog even zo zal blijven.”, aldus burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “De maatregelen naleven vraagt van ons allemaal een inspanning. Omdat dat niet altijd gemakkelijk is, is het belangrijk om in te spelen op de ‘waarom-vraag’. Waarom doe jij je best? Waar verlang je weer naar? Met deze campagne voor én door Ieperlingen laten we onze inwoners elkaar aanmoedigen. Zo kunnen we samen de verspreiding van het coronavirus tegengaan.”