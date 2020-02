Opvallend bord kondigt tentoonstellingen rond wederopbouw na WO I aan Christophe Maertens

13 februari 2020

17u22 0 Ieper ‘This is Holy Ground.’ Die tekst staat te lezen op een bord aan de Lakenhalle in Ieper. Het gaat om een aankondiging van twee tentoonstellingen over de wederopbouwperiode na WO I in het In Flanders Fields Museum en in Ypres Museum.

Het bord is een duplicaat van een honderd jaar oud bord. In de zomer van 1919 liet de Britse commandant Beckles Wilson het bord in de ruïnes van de Lakenhalle plaatsen. De Britse overheid zette daarmee haar kracht bij om minstens een deel van de ruïnes te bewaren.

Het duplicaat staat nu op dezelfde plaats waar het originele bord werd neergezet. Het origineel exemplaar zal op de tentoonstelling ‘Feniks’ te zien zijn. Die tentoonstelling, over de wederopbouw na WO I, loopt van 7 maart tot 15 november in het In Flanders Fields Museum. Ook het Yper Museum focust met de expo ‘herSTELLINGEN’ op het herstel van het socio-cultureel leven in Ieper en de deelgemeenten. Verschillende thema’s brengen het verhaal van de eerste inwoners die naar huis terugkeren. ‘herSTELLINGEN’ loopt van 21 maart tot 17 januari 2021.