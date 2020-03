Oproep voedselbank valt niet in dovemansoren: landbouwer schenkt 1.000 kilogram aardappelen Christophe Maertens

25 maart 2020

13u19 16 Ieper Verschillende restaurants en landbouwers tonen hun hart en schenken producten aan de Ieperse voedselbank, nadat die een oproep deed. “Een landbouwersgezin bezorgt de komende weken zelfs 1.000 kilogram aardappelen ”, klinkt het bij schepen van Gezin Eva Ryde tevreden.

De Ieperse voedselbank ‘Op ’t Spoor’ heeft op dit moment minder in de aanbieding omdat winkels opvallend minder voedseloverschotten hebben. Ieper lanceerde enige tijd geleden een warme oproep om groenten, fruit en overschotten te doneren. “En met resultaat!”, aldus de schepen. “Verschillende restaurants en landbouwers gingen in op de oproep. Ik ben dan ook ontzettend blij met zoveel solidariteit.”

Meer thuis leveren

In Ieper zijn er heel wat mensen die rekenen op de wekelijkse voedselpakketten van ‘Op ’t Spoor’. Het is dan ook van het grootste belang dat voedselbanken kunnen blijven leveren. “We hebben vooral nood aan verse producten, zoals kaas en melk”, zegt Marleen Coutigny, een vrijwilligster bij de Ieperse voedselbank. “Andere producten zijn er nog, maar alles is welkom.” Marleen ziet niet meteen een toestroom van mensen die om voedsel komen, maar ze weet dat de nood er wel degelijk is. “Iedereen is bang, zelfs om tot hier te komen. We zijn echter beschermd en volgen de regels van de overheid. We krijgen wel meer aanvragen om thuis te leveren, wat we dan ook doen.”

Coronameldpunt

De stad Ieper neemt de taak op zich om de voedselschenkingen te coördineren en te stroomlijnen. Ondernemers of burgers die producten willen schenken kunnen zich daarvoor registreren bij het coronameldpunt van stad Ieper op het gratis nummer 0800/98.900 of corona@ieper.be “De stad brengt je dan in contact met de vrijwilligers van de voedselbank. Leveringen kunnen elke donderdagvoormiddag tussen 9 en 11 uur, maar wel enkel na melding op het coronameldpunt”, aldus nog de schepen.

De stad Ieper investeerde nog 300.000 euro in extra ruimte voor de voedselbedeling. De Ieperse voedselbank ‘Op ’t Spoor’ bevindt zich in het zelfde gebouw als cultuurcentrum Het Perron in de Fochlaan 1.