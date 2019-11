Oproep om wapenstilstand te blijven herdenken: “Vandaag zou de geschiedenis zich kunnen herhalen” Christophe Maertens

11 november 2019

17u39 4 Ieper Voor de 101ste keer werd in Ieper het einde van WO I herdacht. Als vanouds trok de Poppy Parade door de stad en vond onder de Menenpoort een speciale Last Post plaats. Er was opmerkelijk minder volk dan vorig jaar, maar op veel plaatsen was een gelijkaardige boodschap te horen: “We moeten blijven herdenken.”

Onder een donkere hemel en terwijl het pijpenstelen regende, begon maandag in Ieper om 10.30 uur de 101ste herdenking van Wapenstilstand. Zoals gebruikelijk trok vanaf het Vandenpeereboomplein richting de Menenpoort de Poppy Parade. Daarop werd onder de Menenpoort voor de 31.568 keer de Last Post geblazen.

Deze 11-novemberviering was de eerste die na de grote eeuwherdenking van WO I plaatsvond. Het aantal toeschouwers was beduidend minder dan vorig jaar, maar daar zat het slechte weer en misschien de Brexit voor iets tussen.

West-Europa

“Veel mensen suggereren dat 2014-2018 de laatste grote herdenkingsperiode van WO I zou zijn geweest”, aldus Benoit Mottrie, voorzitter van de Last Post Association. “Tenslotte is het allemaal heel lang geleden en allen die rechtstreeks betrokken waren bij het conflict zijn niet langer bij ons. Het is een vraag dat wij binnen de Last Post Association vaak hebben gesteld: ‘Hoe lang gaan we door met onze zelfopgelegde taak van herdenken?’ Het antwoord is eenvoudig: voor altijd. We doen verder omdat we wat hier 100 jaar geleden gebeurde niet mogen vergeten. Het verleden vormt ons, het maakt ons tot wie we zijn vandaag. In feite zorgt het verleden ervoor dat we hier allen samen kunnen staan. West-Europa kent al 75 jaar ononderbroken vrede, vrijheid en voorspoed. Het zijn waardevolle geschenken die we moeten koesteren. De vele namen om de Menenpoort zijn een bewijs van de zware prijs die voor deze waarden werden betaald. Dit is zeker een gepaste herdenking waard, elke dag opnieuw.”

“Oorlog is een verschrikkelijk iets en het is verschrikkelijk voor beide kanten, voor iedereen die erbij is betrokken”, vervolgt Mottrie. “Een wijs man zei ooit: ‘Vergiffenis verandert het verleden niet, maar verbreedt de toekomst’. In die betekenis is de Last Postceremonie iets waar vergiffenis en verzoening hand in hand gaan. Waar het verleden en de toekomst elkaar ontmoeten. Zo is de ceremonie niet alleen een spiegel voor al onze fouten, maar een baken van hoop voor de toekomst.”

54.895 vermiste soldaten

De Ierse zanger Luka Bloom zorgde voor een emotioneel moment met zijn lied Lowland Brothers. “Het leek toen een goed idee, we gingen op weg naar Vlaanderen. Het leek een goed idee, jonge mannen op weg naar een groot avontuur.” De Ier schreef het lied voor zijn grootoom aan moeders zijde, Joe Sheeran, wiens naam op de Menenpoort, tussen de 54.895 andere vermiste soldaten, te vinden is.

Enkele honderden mensen volgden, de meesten met een paraplu in de hand, de ceremonie op de Grote Markt, waar een groot scherm stond opgesteld. Tussen hen Bertrand Vermeersch (67) uit Pittem, die de plechtigheid al meer dan 40 jaar bijwoont.

Vluchtelingen

“Ik doe dit om mijn beide grootvaders, die alle twee in de oorlog hebben gevochten te eren. Mijn grootvader langs vaderszijde werd geboren in 1887, mijn andere grootvader was van 1900. Die mensen hebben maar weinig erkenning gekregen in België, we moeten die herdenking in ere houden.” De zestiger heeft nog een link met de oorlog: de broer van zijn grootmoeder was een de eerste Belgische slachtoffers van WO I. “Toen de Duitsers binnenvielen sneuvelde hij aan het Albertkanaal. Ik ben er veel mee bezig en ik lees er veel over. Vandaag zou de geschiedenis zich kunnen herhalen. Neem nu al die mensen die naar Europa vluchten. Die doen dat uit noodzaak, zoals wij zouden doen. Ook wij moesten tijdens de oorlog vluchten. We moeten oppassen dat we niet opnieuw in een conflict verwikkeld raken. Problemen kunnen veel gemakkelijker opgelost worden door te praten en soms eens wat water bij de wijn te doen.”