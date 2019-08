Oproep naar deelnemers fietsen-tweedehandsmarkt Christophe Maertens

13 augustus 2019

09u08 0 Ieper Ieper doet mee aan autovrije zondag op 22 september en organiseert dan een tweedehandsmarkt voor fietsen. De stad doet een oproep aan particulieren die oude fietsen of fietsaccessoires van de hand willen doen.

“Heb je nog een oude fiets die in je weg staat? Of een paar kinderfietshelmen die hopeloos te klein zijn geworden? Dan hebben wij de oplossing voor je, namelijk de tweedehandsmarkt op 22 september tijdens autovrije zondag. Verkopers kunnen die dag vanaf 13 uur hun spullen en fietsen stallen op de standplaats op de Grote Markt. Kopers zijn welkom tussen 14 en 17 uur.” De tweedehandsmarkt is enkel bedoeld voor particulieren. Elke verkoper mag maximaal 5 fietsen uitstallen. “Je inschrijven als verkoper is verplicht. Voorinschrijving voor verkoop kan tot en met 16 september 2019, met vermelding van het aantal fietsen. Je doet dit via mail op duurzaam@ieper.be. Vermeld duidelijk je naam, telefoonnummer en emailadres. Vanaf 18 september ontvang je een bevestiging en verdere praktische regelingen.”