Oppositiepartij CD&V stelt zich vragen bij aankoop van Aveve-site in Boezinge

08 juni 2020

21u15 0 Ieper Oppositiepartij CD&V organiseerde in Boezinge een bevraging rond een nieuw OC in het dorp. De partij deed dat nadat de meerderheid de aankoop van loodsen langs de Diksmuidseweg op de agenda van de gemeenteraad plaatste. Volgens de oppositiepartij wil het stadsbestuur die loodsen omvormen tot een ontmoetingscentrum (OC). Schepen Despeghel zegt dat er op dit moment nog geen enkele definitieve bestemming werd toegewezen aan de gebouwen. “De aankoop is een strategische reserve.”

“In februari stelden we op de gemeenteraad de vraag over de intenties van het bestuur om het vroegere Aveve-gebouw in Boezinge te kopen en daar een nieuw OC te bouwen”, aldus fractieleider Katrien Desomer (CD&V). “’Het effectief bouwen is niet voorzien voor deze legislatuur, het gaat enkel om de aankoop van de grond’, zei de bevoegde schepen toen. Omdat het wel heel stil bleef rond het dossier waren we verwonderd dat de aankoop van de loodsen plots op de agenda van de gemeenteraad komt: zonder vermelding van de nabestemming, zonder locatieafweging, zonder overleg met de buurt of het dorp, met uitzondering van de aangelanden.”

Korte tijdspanne

De CD&V organiseerde zelf een bevraging rond een nieuw OC. “We schoven 4 mogelijkheden naar voor: het bouwen of verbouwen van het huidige Ten Vrielande, de aankoop en verbouwen van de site Aveve, de aankoop en bouwen van een nieuw OC ter hoogte en het verbouwen van het oude gemeentehuis van Boezinge”, aldus de partij. Ondanks de korte tijdspanne – de enquête moest door de coronacrisis binnen de 4 dagen worden afgewerkt - vulden 22 procent van de inwoners deze in. “Wat meer is dan een representatief percentage”, klinkt het bij CD&V. “Natuurlijk zijn de Boezingenaars blij met de plannen voor een nieuw OC. Dat Ten Vrielande in de huidige staat haar beste tijd heeft gehad, is duidelijk.”

“Meer dan 80 procent (van de mensen die de enquête invulden, nvdr) ziet het niet zitten op de locatie die de stad nu naar voor schuift”, aldus Katrien Desomer. “Redenen zijn uiteenlopend: van hinder voor de nu zo rustige buurt tot, en dit wordt veel vermeld, de hoge aankoopbedrag van 450.000 euro. Dan moet er nog afgebroken worden en moeten ze nog beginnen bouwen.” De CD&V zegt geen voorkeur te willen uitspreken, maar kaart wel het gebrek aan inspraak toe in het dossier. “Integendeel, het lijkt alsof het stadsbestuur wil dat zo weinig mogelijk mensen hier hun mening over zeggen. Met uitzondering van de onmiddellijke buurt van de site Aveve, die trouwens het OC op deze plaats helemaal niet zien zitten.”

Wijtschate

Op de Raad van Maatschappelijk Welzijn komt de verkoop van het Kampagnebos in Wijtschate aan bod. Nu blijkt dat die verkoop in feite een ruil is met de aankoop van de Aveve-site in Boezinge. Beide sites zitten onder dezelfde patrimoniumvennootschap van het Agentschap Natuur en Bos. “Dit is grond die in een ver of dicht verleden werd geschonken aan het OCMW”, merkt Katrien Desomer op. “Schenkingen aan het OCMW werden steeds gedaan ten behoeve van de minderbedeelden in de stad. Wij kunnen enkel concluderen dat dit een ruil is om ANB te plezieren.”

“Het klopt dat de aankoop van de loodsen in feite een ruil met het Agentschap Natuur en Bos is aan wie we een deel van het Kampagnebos en speelbos in Wijtschate verkopen voor 456.000 euro. Die terreinen waren eigendom van het Ieperse OCMW”, bevestigt schepen Valentijn Despeghel (sp.a). “Belangrijk is te weten dat deze bospercelen op vandaag al in beheer zijn door ANB en dat er voor de gebruikers dus helemaal niets verandert. Door de officiële verkoop halen wij wel een bedrag op van 456.000 euro dat integraal wordt besteed aan de aankoop van de voormalige Aveve-winkel en de bijhorende loodsen in Boezinge.”

Winkelruimte

De schepen zegt dat er op dit moment nog geen enkele definitieve bestemming werd toegewezen aan de loodsen. “De piste van een nieuw OC lijkt logisch, maar is voorbarig, al is het maar omdat de stad binnen haar meerjarenplanning voor deze legislatuur geen nieuw OC voorziet in Boezinge. De heraanleg van de dorpskern is nu prioritair. Geen van de voorgestelde plaatsen wordt uitgesloten”, aldus de schepen. “Ondertussen zien wij tal van mogelijkheden om de capaciteit van die gebouwen te benutten. De loodsen lenen zich bijvoorbeeld tot al dan niet tijdelijke opslagruimtes voor onze eigen diensten die krap behuisd zijn. De winkelruimte biedt mogelijkheden voor onder andere het verenigingsleven in Boezinge van dienst te zijn. Dat laatste zijn we al aan het onderzoeken, hoewel we nu pas overgaan tot aankoop. De mogelijkheden en de noodzaak tot aanwending zullen gebeuren in overleg met de plaatselijke verenigingen.”

“Als wij of onze opvolgers een keuze zullen maken over de meest aangewezen locatie voor een nieuw OC in Boezinge, dan zullen wij of zij dit uiteraard doen in overeenstemming met de bewoners en de eigenaars van het huidig OC. Om die reden ook organiseerden wij al een kleine hoorzitting met de buurtbewoners in de omgeving van de verwezen site Aveve. Beschouw deze aankoop dus als de aanleg van een strategische reserve.”