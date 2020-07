Oppositiepartij CD&V bezorgd over afsluiten overwegen, maar burgemeester sust: “Op korte termijn gaan geen overwegen dicht” Christophe Maertens

03 juli 2020

18u09 0 Ieper In Ieper bestaat de kans dat vier van de veertien spooroverwegen worden afgesloten. Bij een is dat zelfs al gebeurd. De beslissing ligt bij Infrabel, maar oppositiepartij CD&V vraagt duidelijkheid van het stadsbestuur. “We kunnen bevestigen dat er op korte termijn geen verdere overwegen zullen dichtgaan”, reageert de burgemeester.

Infrabel wil overwegen afschaffen en in sommige gevallen zelfs volledig afsluiten. Ook in Ieper is dat het geval. De overweg aan de Noorderring in de Casselstraat is zelfs al dicht. “Die sluiting heeft een impact op de bewoners uit de Casselstraat. Zij moeten nu hun wagen nemen om in het dorp te raken”, zegt CD&V-gemeenteraadslid Stefaan Williams. “Nu vrezen we ook voor de overweg Hoge Akker aan het Boerenhof op de Poperingseweg in Vlamertinge.”

Openbaar vervoer

Volgens Sabine Goudeseune (54) uit Vlamertinge wordt die overweg nog veel gebruikt. “Veel fietsers die van Brielen of Ieper komen, steken de overweg over om naar hun werk te gaan. Ook voor de inwoners is de overweg belangrijk. Mensen kunnen via hier een wandeling of fietstocht maken rond het dorp. Vooral in deze coronatijden werd dat vaak gedaan.”

“Het is vreemd dat Infrabel overwegen afsluit, waardoor bewoners meer de wagen moeten nemen”, vindt Stefaan Williams. “We zetten toch in op meer fietsen en meer openbaar vervoer? We vragen ons af welke stappen de stad ondertussen heeft ondernomen? Bij wie, wanneer en op welke manier zijn er nog contacten geweest met Infrabel? Ook stellen de bewoners voor dat de stad werk enkele van deze afgesloten doorgangen ondertunneld. Je kunt dit grotendeels kaderen in Ieper Fietsstad en het fietsnetwerk en de fietssnelwegen nog verder uitbreiden.”

Bijkomende verlichting

“Infrabel is al jaren over het hele land aan het bekijken waar het overwegen kan schrappen voor de veiligheid. Ook voor Ieper is een studie opgesteld voor de veertien overwegen. Ieper heeft negatief advies gegeven voor het afsluiten van die overwegen, maar uiteindelijk beslist Infrabel”, reageert burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “De overweg bij de Casselstraat - alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers - werd ondanks negatief advies uiteindelijk toch gesloten. We doen nu het nodige om de alternatieve route te optimaliseren. Zo worden de fietsoversteken veiliger gemaakt en de kasseistrook heraangelegd in asfalt. We zitten met Infrabel aan tafel om te investeren in extra verlichting.”

Wegwerken knelpunten

Deze week nog zat de stad aan tafel met Infrabel en het Agentschap Wegen en Verkeer. “We kunnen bevestigen dat er op korte termijn geen verdere overwegen zullen sluiten. Ook de overweg aan de Hoge Akker blijft toegankelijk voor fietsers. We hebben erop gehamerd dat dit een belangrijke verbinding is voor woon-werkverkeer van en naar de industriezone en dat de omweg te groot zou zijn. Infrabel heeft die redenering gevolgd. Ook zijn we volop bezig met het analyseren van ons fietsnetwerk en het wegwerken van knelpunten. Ondertunneling wordt onderzocht, maar het is een ingrijpende en dure ingreep.” Maandag komt de burgemeester terug op het dossier tijdens de gemeenteraad.