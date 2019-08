Oppositielid De Roo (CD&V) vindt aankoop tractor overbodig, schepen Goudeseune (sp.a) spreekt dat tegen Christophe Maertens

16 augustus 2019

11u54 0 Ieper Gemeenteraadslid en gewezen schepen Stephaan De Roo (CD&V) vindt dat de meerderheid met de aankoop van een nieuwe tractor om planten water te geven een miskoop doet. Schepen Ives Goudeseune (sp.a) spreekt dat tegen.

Het stadsbestuur van Ieper koopt een nieuwe tractor aan om bloemen en planten water te geven in de stad en de deelgemeenten. Oppositielid Stephaan De Roo (CD&V), die in de vorige legislatuur schepen was, zegt dat dit totaal niet nodig is. “Het is geld door het venster gooien”, vindt De Roo. “Ik begrijp dat het niet makkelijk is voor een nieuwe ploeg om alles al meteen te weten, iedereen heeft een leerperiode nodig. Maar wat er nu gebeurt, vind ik niet correct. Het bestuur zegt dat de aankoop al in de vorige legislatuur in de begroting was ingeschreven, maar dat klopt niet. We hebben toen besloten de huidige machine niet te vervangen. Deze meerderheid koopt die nu via een begrotingswijzing, hoe kan die dan al begroot zijn? En het klopt ook niet dat er aan de oude tractor 10.000 euro kosten zijn geweest, het gaat om 7.100 euro”, zegt De Roo. “Het is wel juist dat er een aantal zaken moesten hersteld worden, maar het voertuig heeft vorig jaar een ongeval gehad. Dat waren dan ook eenmalige kosten, die door een slechte beoordeling in eigen dienst niet door verzekering werden gedekt. Er was meer schade dan gedacht. Trouwens, men koopt nu een nieuwe tractor aan, maar de groendienst beschikt nog over een tractor die tweedehands werd aangekocht. Het is mij trouwens een raadsel hoe men met de nieuwe tractor, die een lange arm en een aanhangwagen heeft, door het centrum zal manoeuvreren. Het kan toch niet dat het bestuur materiaal dubbel koopt omdat er binnen de begroting middelen zijn. Als de huidige machine door de juiste mensen wordt onderhouden, kan ze perfect nog zes jaar mee. Dit is geen voorbeeld van efficiënt besturen.”

Groenonderhoud

Schepen Ives Goudeseune reageert: “We hebben van de Ieperlingen bij de bewonersbevraging duidelijk het signaal gekregen om extra in te zetten op het onderhoud van ons groen en openbaar domein. Het toestel waar we nu over beschikken, is niet gemaakt voor de openbare weg en vertoonde in het verleden meerdere mankementen, met behoorlijke herstelkosten. Het heeft ook geen vering en is wegens de beperkte snelheid ongeschikt om zich vlot te verplaatsen naar alle deelgemeenten. De nieuwe machine is multifunctioneel en kan dus voor meerdere doeleinden worden ingezet. Naast water geven, kunnen we ook verhakselen en is de machine inzetbaar tijdens de winter. Deze aankoop is dan ook meer dan nuttig. De aanpassing van de begroting werd overigens ook door Stephaan De Roo goedgekeurd.”