Oppompverbod in Ieperse onbevaarbare waterlopen Christophe Maertens

06 augustus 2020

08u59 0

In Ieper geldt vanaf vandaag donderdag 6 augustus een oppompverbod voor alle onbevaarbare waterlopen.

Door de droogte van de voorbije weken staat het water op de onbevaarbare waterlopen in het Ieperse grondgebied erg laag. Met de hittegolf die wordt voorspeld, houdt verder oppompen van water een risico in op drooglegging. Daarom geldt vanaf donderdag 6 augustus een oppompverbod voor alle onbevaarbare waterlopen op het grondgebied Ieper.

“Na diverse meldingen merkten we dat het op heel wat plaatsen 1 voor 12 was. Na grondig overleg kwamen we tot het besluit dat snel ingrijpen de enige mogelijkheid was. Wachten op het volgende provinciale wateroverleg was geen optie. Bij verbetering van de situatie kunnen we als stad evengoed weer snel schakelen”, zegt schepen Patrick Benoot (Open Ieper), bevoegd voor landbouw en waterbeheer. “Alleen voor het eigen vee dat nog buiten staat en voor het aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen mag er nog beperkt opgepompt worden. Ook voor hulpdiensten geldt het verbod niet.”

Alternatieven

Voor Dikkebus- en Zillebekevijver en voor de Vestinggrachten bestaat al een algemeen verbod, goedgekeurd door de gemeenteraad. Een alternatief voor de land- en tuinbouw is het bufferbekken in Vlamertinge. Daar geldt het oppompverbod niet, maar alleen zolang het waterpeil voldoende hoog is. Het is echter niet toegestaan om zelf leidingen in het bufferbekken te leggen. Er kunnen plaatselijk beperkingen gelden en water oppompen kan alleen tussen 5.30 uur en 22 uur. Wachtende voertuigen moeten hun motor afleggen. Alles wordt aangeduid met een vlag. Een gele vlag betekent: enkel gebruik voor prioritair land- en tuinbouwgebruik (drinkwater vee, beregenen akkergewassen voor voedselproductie) en brandweer in geval van nood. Een rode vlag: oppompen van water uit het bufferbekken is verboden (wegens extreme droogte, mogelijke verontreiniging). Een ander alternatief is het effluent van Aquafin. Het gezuiverd afvalwater is enkel geschikt voor irrigatie en bewatering. Voor het afhalen van water moet vooraf een overeenkomst worden afgesloten met Aquafin. Oppompen kan tussen 8 uur en 16.30 uur.