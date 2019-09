Opnieuw veel rommel aan garagecomplex in de Augustijnenstraat Christophe Maertens

06 september 2019

13u56 0 Ieper Nadat het er een tijdje proper is gebleven, klagen buurtbewoners van de Augustijnenstraat opnieuw over rommel aan een garagecomplex in de straat.

“Nadat buurtbewoners in 2013 geen gehoor kregen bij het toenmalige stadsbestuur omdat dit zich afspeelt op privéterrein kwamen ze bij mij terecht”, zegt raadslid Nancy Six (Vlaams Belang). “Als oppositieraadslid en bewoner van die straat ben ik in de bres gesprongen voor de bewoners.” Het raadslid kon de eigenaar opsporen en in september 2014 werd het stort opgeruimd. “In april 2015 werd uiteindelijk de container met zwerfvuil van het terrein verwijderd”, weet Six.

Sindsdiien is het er proper gebleven, maar nu heeft het raadslid opnieuw melding gekregen van buurtbewoners dat er weer heel wat afval ligt. “Een van de buurtbewoners heeft contact opgenomen met de schepen, maar die zegt niets te kunnen doen omdat het om privéterrein gaat. Daarom werd ik opnieuw aangesproken. Ook nu zal ik niet nalaten het nodige te doen, want ik weet wie de eigenaar is.”