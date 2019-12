Opnieuw vandalisme aan kerststal Ieperse kathedraal LBR

30 december 2019

15u55 0 Ieper Vandalen hebben opnieuw de beelden in de kerststal aan de Ieperse kathedraal onder handen genomen. Afgelopen weekend werd de kerststal al voor de derde keer beschadigd.

Tijs Catel merkte zondagavond dat de figuren in de kerststal aan de Ieperse kathedraal opnieuw door vandalen werden aangepakt. “Rond 2 uur ’s nachts liep ik voorbij de kerststal en zag ik dat iemand ketchup of tomatensaus op de beelden had gespoten. Het beeldje van Jezus was ook in stukken getrokken en er zaten zelfs sigarettenpeuken in. Het is al niet meer de eerste keer dat de beelden onder handen werden genomen”, zucht Tijs.

Eerder deze maand werden al enkele mannequinpoppen omgestoten en in stukken getrokken. Ook werd de hoed van Jozef al twee keer gestolen. “Misschien kan een camera de vandalen ontmoedigen? Of een grote plexiplaat aanbrengen zodat mensen niet meer bij de beelden kunnen komen? Al is het wel erg dat er zulke maatregelen moeten genomen worden. De stad doet moeite om de straten in kerstsfeer te brengen en een kerststal te plaatsen en dan gebeuren zo’n dingen.”