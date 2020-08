Opnieuw nemen verschillende kunstenaars deel aan het project Sporen op de vestingen Christophe Maertens

24 augustus 2020

10u56 0 Ieper In Ieper staat tussen 7 en 12 september een nieuwe editie van het kunstproject Sporen, Open Sites op het programma.

Open Sites is een kunstevenement rond eigentijdse grensoverschrijdende creaties die vragen stellen over de maatschappelijke, culturele, historische, industriële en landschappelijke sporen van 3 gebieden die zich aan weerszijden van de Frans-Belgische grens bevinden: Ieper, Komen en Villeneuve d’Ascq. De kunstenaars creëren hun werk tussen 7 en 12 september op de vestingen tussen Menenpoort en Rijselpoor in Ieper. De creaties blijven ter plekke tot en met 27 september.

De organisatoren zeggen zeer blij te zijn dat deze editie van Open Sites/Sporen kan doorgaan, zij het wel onder bijzondere omstandigheden. De vernissage op zaterdag 12 september om 18.00 uur in De Kazematten zal de vorm aannemen van een ‘coronaproof’ wandeling onder leiding van Jan Yperman, waarbij de kunstenaars duiding zullen geven bij hun werk.

De deelnemende kunstenaars: Bob Budd (GB), Sally Ducrow (GB/FR), Yvonne Knevels (BE), Bram en Hendrik Lattré (BE), Caroline Léger (BE), Ludovic Mennesson (FR), Muro Atelier (FR/PT) en Xavier Rijs (BE).