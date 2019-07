Opnieuw mooie affiche voor kermis in Boezinge

Christophe Maertens

24 juli 2019

12u58 10 Ieper In Boezinge vindt tussen zaterdag 27 juli en donderdag 1 augustus de jaarlijkse kermis plaats. Voor de 90ste keer zal er op het einde van de festiviteiten vuurwerk worden afgestoken.

“Boezinge kermis is een traditionele kermis die traditie combineert met vernieuwing”, zegt Jan Laurens van de kermis. “Traditie is de aanwezigheid van een zestal foorkramen. Met dit jaar een nieuwe frituur en een plaatselijk oliebollenkraam. Ons programma start op zaterdag 27 juli om 6 uur met de veertiende rommelmarkt. Nieuw op zaterdag is de officiële opening van de kermis, met om 16 uur een gratis vat geschonken door het kermiscomité en muzikale animatie. Verder is er nog de dertiende ballenworp en de vierde ludieke openluchtquiz.”

Op zondag staat een autoloze zondag gepland met tal van animatie voor jong en oud. Zo is er onder meer de petanquebaan, Indische riksja’s, verschillende soorten springkastelen, een festivalwip boogschieten, elektrische fietsinitiatie, een zoektocht en een huifkartocht. Verder zijn er optredens van One With The Blues en Jan Wuytens. “Op donderdag 1 augustus sluiten we onze kermis af met een toffe kindernamiddag met animatie van clown Wardje en om 22.30 uur stipt is er ons negentigste vuurwerk.”