Opnieuw kranten lezen in de bib, ook printen en kopiëren kan weer Christophe Maertens

06 juli 2020

09u28 5 Ieper In de bib van Ieper kun je voortaan weer kranten lezen.

De kranten worden bewaard achter de balie en wie er een wil lezen, kan die opvragen. Ook het gebruik van de publiekscomputers en printen en kopiëren is weer toegelaten. De naam van de bezoeker wordt geregistreerd in functie van eventueel contactonderzoek. “Zo komt er stilaan weer wat meer leven in de bib en dat vinden we super. Het blijft wel belangrijk afstand te houden om het virus geen kans te geven”, klinkt het in de bib.