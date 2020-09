Opnieuw Covid-19-patiënten in Jan Yperman Ziekenhuis Christophe Maertens

14 september 2020

17u29 0 Ieper De voorbije twee weken werden in het Jan Yperman Ziekenhuis acht mensen met Covid-19 opgenomen.

Het Iepers ziekenhuis was lange tijd coronavrij, maar momenteel liggen er opnieuw 8 Covid-19-patiënten. “Het gaat om 7 opnames op de gewone isolatieafdeling en 1 patiënt op de dienst intensieve zorgen”, aldus woordvoerder Pieter-Jan Breyne. “Eén van de patiënten is een zestiger, de rest zijn zeventigers en tachtigers. Dus oudere mensen, net als tijdens de eerste golf. Wij hebben eigenlijk ook voorheen niet veel jonge mensen bij ons binnengekregen. Het is ook niet zo dat die mensen de laatste dagen in één klap zijn opgenomen, het is de voorbije 2 weken ongeveer dat we een stijging zien van positieve tests en opnames.”