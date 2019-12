Opnieuw Brielen op Wielen in CC Den Briel Christophe Maertens

26 december 2019

13u18 2 Ieper Op zaterdag 14 maart organiseert het Sint-Maartenscomité opnieuw het evenement Brielen op Wielen, een fietswedstrijd op rollen.

Brielen op Wielen, een fietswedstrijd op rollen, start om 19 uur in CC Den Briel in de Brielenstraat in Brielen. De organisatoren vragen vooraf in te schrijven om zeker te zijn van deelname. Een ploeg bestaat uit twee personen en inschrijven kost 20 euro per ploeg. Er zijn verschillende prijzen te winnen. Info en inschrijvingen gebeuren via smcbrielen@gmail.com en voor 1 maart 2020. Betalingen op rekening IBAN BE 91 7512 0681 7376 met vermelding van ‘Brielen op wielen’ en ploegnaam.